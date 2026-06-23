Удари України стають критичними для росіян, нам уже вдалося суттєво обмежити можливості Кремля у продажу нафти та газу. Втім переговорний процес поки на паузі, а Кремль досі вимагає виконання своїх умов, зокрема відмови від територій.

На цьому тлі незрозумілою залишається позиція США, адже угода з Іраном так і не запрацювала, тому питання України досі не у порядку денному. Чи долучиться Трамп до процесу, коли Путін може бути готовий припинити війну та на які кроки він піде, врешті опинившись у безвихідному становищі – читайте в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу з українсько-британською політологинею Альоною Гливко.

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Мають неоціненний ефект: чи змінять удари по НПЗ хід війни?

Україна продовжує завдавати успішних ударів по нафтопереробних заводах та інфраструктурі Росії. Ми вже бачимо наслідки у вигляді дефіциту пального, перебоїв у логістиці та посилення тиску на окупований Крим і Москву. Коли ці події стануть справді критичними для Росії та чи зможуть вони зрештою змінити хід війни?

Я вважаю, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі вже дають відчутний ефект. Сьогодні важко передбачити, скільки ще знадобиться часу, з огляду на інтенсивність та кількість боєприпасів, якими володіє Україна.

Але Києву вже вдалося значно обмежити можливості Росії щодо видобутку та продажу нафти. Особливо з огляду на те, що війна в Ірані спричинила зростання цін на нафту. Це збільшило доходи Росії від продажу сирої нафти, а також санкціонованої нафти, яку постачали до Індії, Китаю та інших країн аж до Європи.

Самі лише зусилля України в цьому плані, зокрема здатність завдавати ударів на великі відстані вглиб Росії, а також ближче до Санкт-Петербурга та Москви, які ми спостерігаємо останнім часом, – вже мають неоціненний ефект.

Лише за травень 2026 року цифри показують: доходи Росії від нафти впали на 710 мільйонів доларів. Це на 10% нижче, ніж їхній місячний план. Тож, безперечно, це має величезний вплив, особливо з огляду на високі ціни на нафту, з якими ми зараз маємо справу.



Атака на Московський НПЗ 18 червня / Скриншот з відео

Є два актори: що саме визначить майбутнє переговорів України, Росії та США?

Ви згадали Іран і ціни на нафту. Чи вважаєте ви, що після укладення угоди між США та Іраном стратегічний фокус Вашингтона може знову зміститися в бік України? Якщо так, то як цей зсув виглядатиме на практиці?

Я думаю, ми точно можемо на це сподіватися, хоча переговори з Росією за посередництва США зайшли у глухий кут. Це змусило європейських партнерів України активізуватися та добровільно долучитися до переговорів.

Ми чули подібні сигнали з Кремля, у яких стверджували, що до переговорів мають долучитися фактично васали Росії – на кшталт колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який багато років працював на "Газпром". По суті, у цих переговорах мають брати участь російські ставленики. Європа, звісно, відкинула всі ці варіанти.

Повне інтерв'ю з політологинею: дивіться відео

Насправді коли я розмовляла із деякими своїми контактами у Брюсселі, вони навіть казали, що це залишилося в Брюсселі абсолютно непоміченим. Ніхто навіть не звернув на це увагу. Вони розглядають можливість мати більший вплив на цих переговорах. Головними прихильниками цього руху є, звичайно, Фінляндія та її президент, який є рішучим прихильником України. Він прагне покласти край цьому конфлікту і також є другом Трампа.

Щодо Сполучених Штатів, то ми можемо сподіватися, що вони знову долучаться до переговорів, що їхня увага зміститься. Звісно, ми говоримо про це обережно, оскільки позиція США досі не була дуже проукраїнською. Останнім часом вона навіть не була нейтральною, з деякими дуже дивними та очевидними перевагами, які американці надавали Росії – агресору у цій війні.

Але я справді вважаю, що зі стратегічного погляду увага знову перейде на Україну, якщо і коли війна з Іраном закінчиться або буде укладене будь-яке перемир’я. Однак тут слід врахувати два фактори.

По-перше, меморандум про взаєморозуміння з Іраном не обов’язково є угодою про перемир’я та аж ніяк не є мирною угодою. Наразі це рішення піддається жорсткій критиці з боку американського істеблішменту. Ми до кінця не знаємо, що відбудеться протягом наступних 60 днів, які передбачені цим меморандумом. Ми не знаємо, чи будуть порушено перемир’я, яких умов вдасться досягти й чи дійсно це все закінчиться, чи ні. Тож нам доведеться почекати й подивитися.

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По-друге, позитивним моментом будь-якого оголошеного перемир’я з Іраном та відкриття Ормузької протоки є те, що ціни на нафту неминуче впадуть, а це дуже позитивно вплине на війну в Україні. Причина в тому, що військовий бюджет Росії перестане зменшуватися і перестане збільшуватися. А ціни на нафту фактично визначатимуть здатність Росії фінансувати цю війну.

Тож у будь-якому випадку закінчення війни в Ірані піде на користь Україні. Тоді ми знову почнемо співпрацювати з американською адміністрацією над забезпеченням справедливих правил і принаймні рівних умов для обох партнерів, щоб підтримати Україну та досягти стійкого миру.

З цього все почалося: як Україні вдалося зірвати весняний наступ ворога?

Я хотів би поговорити про ситуацію на землі та в повітрі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що результат визначатимуть не дипломати, а ситуація на полі бою. Але те, що ми бачимо на полі бою, навряд чи є сприятливим для Росії. Головним засобом Москви є терор цивільного населення. Чого саме Росія сподівається досягти в нинішній фазі війни цими кроками?

Це була дуже цікава заява Лаврова. Як завжди, дуже порожня. Тож, мабуть, це не дивно. Ви абсолютно праві щодо того, що Росія наразі тактично програє війну на землі. Здатність України завдавати ударів середньої дальності повністю змінила плани Росії щодо весняного наступу. Росія фактично програла цей весняний наступ.

Україна відвоювала найбільшу частину території за останні 12 місяців. А все почалося в січні з заборони використання Starlink для росіян. Отже, для України ситуація на полі бою є досить позитивною. Ба більше, удари великої дальності, що досягають навіть Москви та Санкт-Петербурга, починають мати неоціненний вплив на хід війни.

Звісно, оскільки Росія слабшає на полі бою, а стратегія, до якої вона завжди вдається, полягає в тому, щоб почати тероризувати, Зараз Росія намагається зламати дух і рішучість населення та цивільних українців, які намагаються триматися разом і просто терпіти жахи війни. На жаль, ми спостерігатимемо зростання кількості ударів, запусків балістичних ракет та застосування інших засобів, якими Росія володіє, проти українського цивільного населення.

Росія також покладається на це, оскільки добре усвідомлює, що перехоплювачі балістичних і крилатих ракет Україна, на жаль, отримує лише від обмеженої кількості країн. Однією з таких країн є Сполучені Штати та їхні тепер уже відомі ракети-перехоплювачі Patriot. Їх значною мірою витратили під час війни з Іраном, а обмежені запаси, що залишилися на європейській території, європейські партнери можуть надати Україні. Це є однією з найбільших слабкостей України про які знає Росія.

Були певні розмови про те, що Україна намагається отримати ліцензію на виробництво таких засобів на українській території, але, звісно, американські експортні обмеження на зброю, можливо, є навіть суворішими, ніж українські. Єдина інша країна, яка має ліцензію на виробництво ракет Patriot – це Японія. Звісно, у них є конституційні обмеження щодо експорту зброї, а також необхідність отримання дозволу від США. Отже, це наша головна слабкість.

Однак Україна, завдяки власному виробництву ракет, зокрема крилатих ракет і ракет великої дальності, дуже швидко наздоганяє інших в оборонному секторі. Тож я не здивуюся, якби вже незабаром ми змогли випускати власну, набагато дешевшу копію Patriot. Звісно, на це знадобиться час та інвестиції.

Є одна причина повалити Путіна: які зараз настрої серед російської еліти?

Чи знаєте ви, які настрої зараз переважають у російському військовому та політичному істеблішменті? Тобто, чи зможуть бізнес-еліта, спецслужби або військове керівництво зрештою переконати Путіна не заглиблюватися ще більше у війну, а почати розглядати стратегію безпечного виходу?

Про це дуже важко сказати й спекулювати щодо того, що відбувається всередині еліт, навіть для тих, хто має доступ до всіх аналітичних матеріалів російських опозиційних ЗМІ або спілкується з опозиційними діячами. На мою думку, це слід сприймати з певною обережністю, адже всі вони мають власні інтереси та власне бачення реальності.

Але загальна картина того, що можна отримати, поговоривши з усіма цими людьми, така: звичайно, немає відчуття задоволення від цієї війни, але також немає великого розчарування та готовності скинути уряд і закінчити війну. Найкращим описом поточного стану справ серед еліт, мабуть, буде дуже обережна витривалість у цій війні.

Отже, з одного боку, звичайно, вони втратили значну частину доступу до своїх активів на Заході. Їх ізолювали. Їм довелося повністю перебудувати своє життя. Але, з іншого боку, еліти одразу перейшли до воєнної економіки, яку веде Росія. Усі спекулюють і отримують від цього вигоду.

У секторі оборони досить багато грошей, і вони дуже комфортно переорієнтувалися на це. Отже, грошового потоку не бракує. Я спілкувався з деякими російськими дисидентами за кордоном, і вони кажуть, що найбільший стрес для вищого середнього класу та російського керівництва викликають ті, хто не підпадає під санкції та заборону на в'їзд до ЄС.



Володимир Путін хоче продовження війни / Фото Getty Images

Звичайно, є тисячі людей нижчого класу, які все ще можуть вільно подорожувати. Єдине, чого вони не можуть робити, – це літати прямими рейсами, тому їм доводиться обирати альтернативні маршрути. Їм доводиться перебудовувати свої доходи, але в іншому випадку це не так сильно вплинуло на них у таких містах, як Москва та Санкт-Петербург.

Адже більшість людей, які йдуть на фронт в Україні за гроші, підписуючи контракти, на жаль, є найбіднішими та найменш помітними громадянами Росії. Отже, наростання настроїв проти війни не зовсім таке, як ми очікували б у вільній, ліберальній і відвертій нації. Ми повинні розуміти, що це диктатура, тому для формування інакомислення знадобиться час. Я думаю, це неминуче станеться.

На жаль, ми просто не знаємо, скільки часу це займе, скільки зусиль, починаючи від глибоких ударів і закінчуючи посиленням санкцій, потрібно, щоб врешті-решт у якийсь момент хтось розлютився і вирішив би позбутися Путіна раз і назавжди, але наразі я не бачу, щоб там щось вирішувалося.

Якою буде роль Європи під час перемовного процесу?

Ми чуємо дедалі більше дискусій про можливе дипломатичне врегулювання війни. Однак російське керівництво продовжує наполягати, що Москва не має наміру зупинятися. Водночас успіхи України на полі бою зміцнюють віру в те, що вона зрештою зможе повернути собі більшу частину окупованої території. Хіба не здається, що, хоча Захід говорить про вікно можливостей для миру, ні Росія, ні Україна не готові припинити війну?

Я думаю, що Україна, безумовно, не готова закінчити війну, тому що вона захищається. Якщо вона припинить захищатися, ми просто втратимо більше людей і зазнаємо більших втрат. Отже, навіть не може бути й мови про те, щоб формулювати це у такий спосіб.

Єдина сторона цієї війни, яка може зупинити війну – Росія. Це агресор. Вона не готова це зробити, адже єдина причина перевороту та повалення Путіна буде тоді, якщо він припинить війну, відмовиться від амбіції утримати Донбас. Оскільки це коштувало Росії занадто великих грошей. Звісно, еліти не думали б про людей, але це коштувало їм занадто багато грошей та не дало абсолютно ніяких результатів.

Коли мовиться про Європу, вони, звичайно, хотіли б, щоб ця війна закінчилася. За Україною стоїть багато партнерів, є сильна риторика про те, що Україна тепер є частиною Європи. Не можна від нього відмовлятися. Якщо Україна впаде, Європа буде наступною.

Вони також добре усвідомлюють, що Україну не можна залишити навіть після того, як буде досягнуте припинення вогню, тому що їй знадобиться величезна підтримка для відновлення. В Європі розуміють, що стабільна Україна на кордоні ЄС, яка перебуває в процесі вступу до організації – є ключем до процвітання, безпеки та стабільності всього Європейського Союзу. Отже, Україна зараз неминуче є частиною цієї спільноти.

Звичайно, щоразу, коли я розмовляю з європейськими елітами, все ще є величезне небажання. Існує заперечення того факту, що загроза неминуча, що війна може прийти на їхню землю. Вони думають, що Росія має лише апетит, потенціал і можливості атакувати Україну. Тому спершу мирний процес передали США, як і більшу частину допомоги, бо європейці сподівалися, що хтось якось припинить війну.

Але зараз у Брюсселі є дедалі більше розуміння, що США відійшли. Тож тепер вони втрутилися, щоб допомагати Україні, надати фінансування. Європейці думають, що, можливо, їм доведеться відігравати сильнішу роль у переговорах про припинення вогню. Я думаю, вони могли б фактично підтримувати справедливий мир для України й, сподіваюся, не змушуватимуть Україну відмовлятися від територій, як це робили США.

Нас чекає великий ризик: який небезпечний сценарій щодо НАТО готує Росія?

Ви сказали, що ЄС зацікавлений у припиненні війни, але багато експертів стверджують, що єдиним фактором, який заважає Росії атакувати країни Балтії чи Польщу, є те, що Москва глибоко загрузла в Україні. Наскільки реалістичним ви вважаєте сценарій, коли після припиненням вогню в Україні Росія почне протистояння східному флангу НАТО?

Я думаю, що це залежить від умов, на яких закінчиться війна або досягнеться припинення вогню. Якщо санкції скасують, Росія зможе відновити всю нафту, усі свої нафтові доходи, почати продавати нафту та газ до Європи, то це можливо (протистояння НАТО – 24 Канал).

Якщо Росія відчує, що може просто йти вперед і атакувати будь-яку націю без будь-якої відповідальності, знати, що її не засудять, а Путіна не притягнуть до суду і не ув’язнять – це означає, що Росія відчує сміливість. Буде відчуття, що жодних правил не існує, Україна слабка, Європа також ослаблена через допомогу Україні. Тоді Кремль може щось почати.

Є багато експертів, які висловлюються щодо цього. Одна когорта людей стверджує, що Росія неминуче може почати атакувати країни Балтії, тому що вони слабкі, у цих країнах є сильне представництво Росії, вони можуть розіграти "сепаратистську карту" й спробувати деякі гібридні вторгнення, як робили на Донбасі у 2014 році.

Але є й інша думка, яка говорить, що насправді Росія може керувати лише гібридною тактикою сірої зони, вона не має повної потужності, тому буде дуже обережною, щоб вразити територію НАТО. Адже у такому випадку наслідки та відповідь йтимуть від всього Альянсу.

Я думаю, що чим більше триває ця війна, тим менше єдності ми спостерігаємо в НАТО. Попри факт, що всі союзники можуть збиратися щороку, говорити про свою єдність і силу, стверджувати, що НАТО ще не було таким сильним, оборонні бюджети збільшуються, – але цілком можливо, що Росія захоче не стільки напасти на країни Балтії, скільки довести, що НАТО існує лише на папері.

Уявіть собі, якщо Путін здійснить атаку на Естонію чи Латвію, або ми побачимо величезне нарощування військ на кордоні Фінляндії – це щось говорить. Але потім ніхто не діє…. Що робити, якщо Естонію захоплять, але її партнер, член НАТО – Сполучене Королівство – не готове воювати за Естонію?

А якщо на Латвію нападуть і Канада почне війну? Те ж саме стосується Литви. Чи буде Німеччина воювати за литовців? Усі ці питання залишаються без відповіді… Я не знаю, які саме протоколи безпеки обговорюються на рівні НАТО, але те, що я чую від тих, хто ухвалює політичні рішення, дозволяє мені сказати, що вони намагаються уникати ризику, навіть бояться думати про можливість вступу у війну з Росією.

Отже, наскільки сильною буде відповідь, ми не знаємо. Ми бачили, що всі ці потрапляння безпілотників у Румунію, Польщу "зам'яли" спеціально, щоб не загострювати й не починати війну.

Зверніть увагу! У травні та червні 2026 року українські дрони перетинали повітряний простір країн Балтії. Вперше за час війни дрон збив французький винищувач. Володимир Зеленський пояснив, що причина цього – дія російського РЕБ. Україна продовжить далекобійні удари по території ворога, а західним партнерам пропонує допомогу для того, щоб оперативно реагувати на небезпеку від безпілотників.

Нещодавно я говорила з румунськими чиновниками про безпілотник, який приземлився на їхній території. Кілька людей у житловому будинку постраждали. Але вони навіть не просили НАТО застосувати статтю 4, яка передбачає обговорення та консультації з питань безпеки. Я знаю, що це обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони держав НАТО. Але, попри це – реакція дуже слабка.

Я боюся, що це саме те, чого Росія намагатиметься досягти. Саме такою є їхня мета – перевірити НАТО, довести, що Альянсу не існує, він не має сили про яку стверджує.

І це не буде навіть великою загрозою для країн Балтії, які неминуче постраждають, або європейських держав, але це точно потішить Китай. Він побачить, що найсильнішого альянсу на Заході більше не існує. Ми можемо лише уявити, що буде далі в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Європі.

Я думаю, саме тоді ми зіткнемося з найсильнішим ризиком і загрозою третьої світової війни.

Це сталося вперше: що показав Лукашенко своїми новими заявами?

Олександр Лукашенка нещодавно перепросив у Зеленського, визнав вразливість Білорусі перед українськими ударами та заявив, що білоруська армія не буде воювати проти України. Про що свідчить така раптова зміна риторики?

Я думаю, що ті, хто добре знають Лукашенка, не повинні дивуватися жодній з цих заяв. Якщо ми навіть озирнемося на 2022 рік, то він обіцяв Зеленському і сказав у численних інтерв’ю українським ЗМІ, що ніколи не дозволить російській армії нападати з території Білорусі на Україну.

Але минуло буквально кілька тижнів після цієї заяви й він змінив свою думку. Упродовж всієї незалежності Білорусі Лукашенко завжди був дуже "гнучким", завжди був між Сходом і Заходом.

Він загравав з Росією, водночас робив те саме з Європою, сподіваючись отримати від неї певні фінансові вигоди. Лукашенко навіть стимулювати їх, кажучи, що Європа повинна дати гроші, щоб Білорусь не стала абсолютно диктаторською країною, оскільки Росія хоче її поглинути.

Те саме він говорив Путіну про Європу. Мовляв, якщо ви хочете, щоб я був ближче до Росії та спільного слов'янського світу, то повинні запропонувати мені щось замість цього, наприклад, дешеву нафту, газ. Такою була його гра весь час.



Олександр Лукашенко виступив з новими заявами / Фото Getty Images

Я думаю, що це цікава подія, бо упродовж останніх чотирьох років, Лукашенка сильно поглинула Росія. А це вперше, коли він знову висловився, намагаючись повернути роль незалежного лідера. Отже, він починає загравати з Україною, ймовірно, побоюючись ударів по Білорусі. Україна має законну підставу завдати удару по тих силах, які перебувають на білоруській території.

І, можливо, це сигнал Європі про те, що Лукашенка можна розглядати не як ворога, який на боці Росії, а радше десь посередині. Отже, він починає свої дуже стандартні традиційні ігри, у які нам не треба вірити.

Як може виглядати перемир'я та чи є для цього шанси?

Видається, що пауза у війні неминуча, тому що ми розуміємо, що війна остаточно не закінчиться. Як, на вашу думку, може виглядати реалістичне перемир'я у війні?

Наразі це точно не буде стійкий мир, точно не буде справедливий мир. Для цього Росія має зрозуміти, що не можна просто так напасти на іншу мирну країну, бо це матиме наслідки. Але я не бачу, щоб можливість для цього була найближчим часом. На жаль, не з керівництвом, яке є на Заході.

Вони надто боязкі, нерішучі, слабкі не лише політично, але й економічно. Вони залежні від виборців у своїх країнах. На Заході також неспокійні часи, і, звичайно, Росія робить усе можливе – гібридні інструменти, іноземне втручання, дезінформацію, щоб тільки посилити ці розбіжності у суспільствах.

Отже, західні лідери не такі сильні, щоб досягти сталого миру. Це можна зробити лише силою України, і, на щастя, це те, що ми бачимо. На п’ятому році війни ми стали набагато сильнішими, і хоча ми ще не повністю незалежні та самодостатні, я думаю, що Україна рішуче рухається у цьому напрямку.

Однак наразі ми можемо розраховувати на припинення вогню з жорсткою лінією розмежування на сході України. Сподіваюся, західні війська будуть в Україні. Існує багато дискусій щодо того, з яких країн складатимуться ці війська.

Звичайно, спочатку зареєструвалися Франція та Велика Британія. Німеччина ще дуже неохоче відправляє будь-які війська в Україну. Мовиться більше про фінансову підтримку цих сил. Польща, яка є найближчою до України, також відчуває, що їй потрібно зберегти свої збройні сили, щоб захиститися на випадок будь-яких загроз. Тож наразі я також не бачу жодних ознак того, що польські війська готові йти в Україну.

Західні сили на місцях потрібні для дотримання режиму припинення вогню, щоб переконатися, що Росія не порушить його, як робила завжди, ще з 2014 року. Під час Мінських угод, поки ОБСЄ спостерігала – вони завжди порушували режим тиші. В ОБСЄ дуже часто не помічали цього, бо в організацію входили російські громадяни та спостерігачі. Звісно, вони були дуже далекі від неупередженості.

Отже, нам знадобляться міжнародні сили на місцях в Україні. Нам буде потрібна добре озброєна Україна, яка зможе захищатися. А також багато оборонних засобів на випадок будь-яких вторгнень чи подальших провокацій.

Нам потрібно підготуватися до того факту, що, можливо, навіть для нашого наступного покоління, безпечного життя наших дітей – завжди доведеться жити з певною загрозою на кордоні й бути дуже обережними щодо цього.

За якої умови відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

Дональд Трамп знову почав говорити про можливу пряму зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. На вашу думку, за яких умов і в який момент, вона реально може відбутися?

Я думаю, це станеться тоді, коли Путін буде готовий. Коли він буде у кутку, розуміючи, що більше нічого не може отримати від будь-яких військових дій на полі бою, коли побачить вигідне становище України протягом тривалого періоду.

Йому знадобиться вичерпати всі свої можливості, щоб маніпулювати будь-якими західними партнерами, зокрема делегацією Сполучених Штатів, щоб спробувати заманити їх якимись поступками, діловими угодами чи будь-якими вигодами.

Коли всього цього не буде на столі – я думаю, він буде готовий прийти й поговорити із Зеленським. Ми вже чули подібні заяви, наприклад, під час параду до Дня Перемоги, коли Україна давала дозвіл Путіну на його проведення.

Саме тоді Путін вперше звернувся до президента Зеленського на ім'я та заявив про готовність до розмови. Звичайно, ми маємо подивитися, як це буде, як довго Україна може підтримувати ці зусилля на полі бою.

Я думаю, ми можемо зіткнутися з багатьма ударами Росії по цивільних, але, сподіваюся, що на полі бою Україна цього року матиме перевагу. Більшість показників говорять про те, що найважчим часом для нас стане зима. У Кремлі знають, що критична інфраструктура України сильно постраждала і що зима буде справді важкою для українського народу.

Отже, я думаю, якщо нам вдасться укласти якусь угоду до зими, – це буде успіхом для України, навіть якщо це буде тимчасове припинення вогню. Все-таки ми зупинимо загибель наших людей. Сподіваюся, Сполучені Штати зосередяться на цьому, а Європа забезпечить сильне представництво в переговорній команді. І насправді, як сказав Володимир Зеленський, ця зима буде важкою і для росіян також.