Іран готовий відповісти на атаки США: завдасть удару "де б не знайшов цілі"

У міністерстві закордонних справ Ірану відповіли на погрози США вдарити по країні. Тегеран завдасть удару у відповідь там, де вважатиме за потрібне.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Ірану Маджида Тахт-Раванчі в інтерв'ю CNN.

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Що в Ірані відповіли на погрози США

Тахт-Раванчі заявив, що Тегеран завдасть удару у відповідь там, де вважатиме за потрібне, якщо Сполучені Штати долучаться до ізраїльських атак на його країну.

Якщо американці вирішать втрутитися військовим шляхом, у нас не залишиться іншого вибору, як завдати удару у відповідь – де б ми не виявили необхідні для цього цілі,

– наголосив представник МЗС Ірану.

Він припустив, що іранський уряд готовий до затяжної боротьби, як це було у 1980-х роках, коли новостворена Ісламська Республіка перебувала в міжнародній ізоляції та протистояла режиму Саддама Хусейна.

Тахт-Раванчі вважає, що ізраїльський удар 13 червня який стався напередодні нового раунду ядерних переговорів зі США, був "зрадою довіри". За його словами, тепер, коли іранські міста перебувають під ізраїльськими бомбардуваннями, Тегеран не буде вести переговорів ні з ким.

"Хоча ми завжди відстоювали дипломатію, ми не можемо вести переговори під загрозами", – підкреслив політик.

Нагадаємо, що співрозмовники видання Bloomberg, обізнані з ситуацією, заявили, що США готуються вдарити по Ірану. Вашингтон може прямо втрутитися в конфлікт з Тегераном.