Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Маджида Тахт-Раванчи в интервью CNN.

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Что в Иране ответили на угрозы США

Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран нанесет ответный удар там, где посчитает нужным, если Соединенные Штаты присоединятся к израильским атакам на его страну.

Если американцы решат вмешаться военным путем, у нас не останется другого выбора, как нанести ответный удар – где бы мы не обнаружили необходимые для этого цели,

– подчеркнул представитель МИД Ирана.

Он предположил, что иранское правительство готово к затяжной борьбе, как это было в 1980-х годах, когда новосозданная Исламская Республика находилась в международной изоляции и противостояла режиму Саддама Хусейна.

Тахт-Раванчи считает, что израильский удар 13 июня который произошел накануне нового раунда ядерных переговоров с США, был "предательством доверия". По его словам, теперь, когда иранские города находятся под израильскими бомбардировками, Тегеран не будет вести переговоров ни с кем.

"Хотя мы всегда отстаивали дипломатию, мы не можем вести переговоры под угрозами", – подчеркнул политик.

Напомним, что собеседники издания Bloomberg, знакомые с ситуацией, заявили, что США готовятся ударить по Ирану. Вашингтон может прямо вмешаться в конфликт с Тегераном.