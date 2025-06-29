Іранський шпигун хотів підірвати міністра оборони Ізраїлю

Ізраїльтянина звинуватили в тому, що він заклав потужну вибухівку поблизу будинку міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца. Ім'я затриманого – Рой Мізрахі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times of Israel, що цитує ізраїльський телеканал.

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Що відомо про іранського шпигуна

Вибухівка для міністра оборони мала спрацювати, коли він проходитиме повз. Мізрахі заклав її біля будинку Ісраеля Каца. У звіті вказали, що це може бути лише частиною ширшої іранської кампанії, націленої на високопосадовців в Ізраїлі.

Ізраїльські спецслужби стверджують, що Іран був дуже близький до успіху. Водночас у звіті не уточнюється, наскільки близько до будинку міністра була розміщена вибухівка, і не сказано, чи вона була приведена у бойову готовність. Імовірно, дії Мізрахі не були фінальною фазою змови.

Відомо, що шпигун був завербований через соцмережу Telegram, де познайомився з агентом, на ім’я Алекс. Також він втягнув свого друга Алмога Атіаса.

Перед спробою вбити Каца шпигун робив інші завдання:

знімав на відео стратегічні об'єкти,

мав встановити дві спостереження у рідному місті Каца – Кфар-Ахімі, але злякався машини охорони.

отримав завдання вбити вченого з Інституту Вейцмана, але хотів отримати хоча б половину грошей уперед.

Мізрахі отримав синю сумку з вибухівкою, перевіз її до місця поблизу будинку Каца й отримав оплату в криптовалюті. Один блок вибухівки він забрав додому,

– зазначають у звіті.

Адвокат чоловіка заявляє, що той лише "нерозумний хлопець, який не завдав шкоди державній безпеці".

Раніше журналісти заявляли, що Іран готував замахи на колишнього держсекретаря США Майка Помпео та Дональда Трампа.