Іранський шпигун хотів підірвати міністра оборони Ізраїлю
- Ізраїльтянин Рой Мізрахі був звинувачений у закладанні вибухівки біля будинку міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, імовірно, в рамках ширшої іранської кампанії.
- Мізрахі був завербований через Telegram і виконував різні завдання, включаючи спробу вбивства науковця з Інституту Вейцмана, за що отримував оплату в криптовалюті.
- Іранські спецслужби були близькі до успіху, але вибухівка не була приведена у бойову готовність, і адвокат Мізрахі стверджує, що його клієнт не завдав шкоди безпеці.
Ізраїльтянина звинуватили в тому, що він заклав потужну вибухівку поблизу будинку міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца. Ім'я затриманого – Рой Мізрахі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times of Israel, що цитує ізраїльський телеканал.
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Що відомо про іранського шпигуна
Вибухівка для міністра оборони мала спрацювати, коли він проходитиме повз. Мізрахі заклав її біля будинку Ісраеля Каца. У звіті вказали, що це може бути лише частиною ширшої іранської кампанії, націленої на високопосадовців в Ізраїлі.
Ізраїльські спецслужби стверджують, що Іран був дуже близький до успіху. Водночас у звіті не уточнюється, наскільки близько до будинку міністра була розміщена вибухівка, і не сказано, чи вона була приведена у бойову готовність. Імовірно, дії Мізрахі не були фінальною фазою змови.
Відомо, що шпигун був завербований через соцмережу Telegram, де познайомився з агентом, на ім’я Алекс. Також він втягнув свого друга Алмога Атіаса.
Перед спробою вбити Каца шпигун робив інші завдання:
- знімав на відео стратегічні об'єкти,
- мав встановити дві спостереження у рідному місті Каца – Кфар-Ахімі, але злякався машини охорони.
- отримав завдання вбити вченого з Інституту Вейцмана, але хотів отримати хоча б половину грошей уперед.
Мізрахі отримав синю сумку з вибухівкою, перевіз її до місця поблизу будинку Каца й отримав оплату в криптовалюті. Один блок вибухівки він забрав додому,
– зазначають у звіті.
Адвокат чоловіка заявляє, що той лише "нерозумний хлопець, який не завдав шкоди державній безпеці".
Раніше журналісти заявляли, що Іран готував замахи на колишнього держсекретаря США Майка Помпео та Дональда Трампа.