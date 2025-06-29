Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel, что цитирует израильский телеканал.

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Что известно об иранском шпионе

Взрывчатка для министра обороны должна была сработать, когда он будет проходить мимо. Мизрахи заложил ее возле дома Исраэля Каца. В отчете указали, что это может быть лишь частью более широкой иранской кампании, нацеленной на высокопоставленных чиновников в Израиле.

Израильские спецслужбы утверждают, что Иран был очень близок к успеху. В то же время в отчете не уточняется, насколько близко к дому министра была размещена взрывчатка, и не сказано, была ли она приведена в боевую готовность. Предположительно, действия Мизрахи не были финальной фазой заговора.

Известно, что шпион был завербован через соцсеть Telegram, где познакомился с агентом, по имени Алекс. Также он втянул своего друга Алмога Атиаса.

Перед попыткой убить Каца шпион выполнял другие задания:

снимал на видео стратегические объекты,

должен был установить две наблюдения в родном городе Каца – Кфар-Ахими, но испугался машины охраны.

получил задание убить ученого из Института Вейцмана, но хотел получить хотя бы половину денег вперед.

Мизрахи получил синюю сумку со взрывчаткой, перевез ее к месту вблизи дома Каца и получил оплату в криптовалюте. Один блок взрывчатки он забрал домой,

– отмечают в отчете.

Адвокат мужчины заявляет, что тот лишь "неразумный парень, который не нанес ущерб государственной безопасности".

Ранее журналисты заявляли, что Иран готовил покушения на бывшего госсекретаря США Майка Помпео и Дональда Трампа.