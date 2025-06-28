Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Кого і як поховали в Ірані 28 червня

Мова передусім про Хосейна Саламі – очільника таємного Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і одного з найвпливовіших людей в Ірані, а також про Мохаммада Багері – начальника штабу збройних сил Ірану та Аміра Алі Хаджизаде, колишнього командувача повітряних сил КВІР.

Водночас на церемонії у Тегерані з'явився Алі Шамхані, якого раніше вважали мертвим. Це близький помічник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Також був присутній президент Ірану Масуд Пезешкіян.

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Портрети Саламі та Багері виставили на сцені. Люди несли портрети Хаменеї і вигукували антиамериканські та антиізраїльські гасла.

Натовпи скандували "смерть Ізраїлю, Америці", а також "смерть прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу" та "смерть президенту США Дональду Трампу". Більшість присутніх були одягнені повністю в чорне, намагаючись доторкнутися до трун, які були поставлені на кілька великих вантажівок для процесії. Натовп також присягнув на вірність верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, скандуючи: "О, шляхетний лідере, ми готові!"

– наводять деталі у ЗМІ.

На похороні лунали заклики помститися "за кров цих мучеників, знищивши Трампа, Ізраїль та Сполучені Штати".

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі написав, що Іран повернеться до "нової слави та більшої сили".