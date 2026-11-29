Майор у відставці Олексій Гетьман звинуватив SpaceX та Ілона Маска в подвійних стандартах. Він назвав цирком заборону на роботу Starlink над Кримом на тлі вільного доступу до мережі для Ірану.

Про суперечливу політику американської компанії військовий розповів в ефірі 24 Каналу. Експерт прокоментував звинувачення щодо ймовірного використання супутникової мережі для ударів по базах США на Близькому Сході. На його переконання, головна проблема криється не в масштабах покриття, а у свідомому небажанні оперативно блокувати зв'язок певним сторонам.

Подвійні стандарти та заборони для України

Ветеран зазначив, що заяви про нібито цілеспрямовану допомогу Тегерану з боку SpaceX дещо перебільшені, проте питання вибірковості залишається відкритим.

Справа в тому, що Starlink перекриває весь світ і над Кувейтом вочевидь знаходився супутник. Його могли використовувати іранці для того, щоб атакувати американських військовослужбовців. Тут справа в тому, що він міг бути вимкнутий. Над Російською Федерацією ж вимикають. Чому не вимкнули для Ірану? Мені здається, тут є економічне підґрунтя або ще гірше – це навмисно не було зроблено,

– підкреслив ветеран.

Він також обурився тезами засновника компанії про те, що систему заборонено застосовувати для агресивних операцій на ворожій території. Майор у відставці наголосив, що удари по позиціях ракетних комплексів "Іскандер-М" є законною самообороною за статтею 51 Статуту ООН і резолюцією Генасамблеї 3314, однак бізнесмен нехтує нормами міжнародного права.

Олексій Гетьман про подвійні стандарти політики компанії SpaceX: відео

Бюрократичне замкнене коло

Окреме нерозуміння у військового викликає позиція щодо лімітів і відключення апаратури на тимчасово окупованих українських землях.

Чому не вмикають Starlink над Кримом та над Донецькою і Луганською областями? Якщо на території Росії це ще можна якось притягнути за вуха, то на нашій території чому забороняють користуватися системою, за яку проплачено гроші? Це не благодійний внесок. Виходить, що Ілон Маск не вважає ці території Україною? SpaceX каже, що нічого не блокували, і посилається на Пентагон, Пентагон – на Держдеп, а Держдеп – на Маска. Це цирк, і це виглядає гідно осуду,

– заявив Олексій Гетьман.

Експерт додав, що цю тему має публічно порушити новий посол України в США під час спілкування з американськими журналістами. Крім того, обмеженнями зв'язку вже цікавляться у Конгресі США, де після 3 січня посадовцям та керівництву SpaceX планують поставити незручні запитання.

До слова, раніше стало відомо, що Іран використовував Starlink для організації ударів по військових об'єктах США на Близькому Сході.