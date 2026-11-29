О противоречивой политике американской компании военный рассказал в эфире 24 Канала. Эксперт прокомментировал обвинения в возможном использовании спутниковой сети для нанесения ударов по базам США на Ближнем Востоке. По его мнению, главная проблема кроется не в масштабах покрытия, а в сознательном нежелании оперативно блокировать связь определенным сторонам.

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Двойные стандарты и запреты для Украины

Ветеран отметил, что заявления о якобы целенаправленной помощи Тегерану со стороны SpaceX несколько преувеличены, однако вопрос избирательности остается открытым.

Дело в том, что Starlink охватывает весь мир, и над Кувейтом, очевидно, находился спутник. Его могли использовать иранцы для того, чтобы провести атаку против американских военнослужащих. Дело в том, что его могли отключить. Над Российской Федерацией же отключают. Почему не отключили для Ирана? Мне кажется, здесь есть экономическая подоплека или, что еще хуже, – это было сделано намеренно– подчеркнул ветеран.

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Он также возмутился утверждениями основателя компании о том, что систему запрещено применять для агрессивных операций на вражеской территории. Майор в отставке подчеркнул, что удары по позициям ракетных комплексов "Искандер-М" являются законной самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН и резолюцией Генассамблеи № 3314, однако бизнесмен пренебрегает нормами международного права.

Алексей Гетьман о двойных стандартах политики компании SpaceX: видео

Бюрократический замкнутый круг

Особое недоумение у военного вызывает позиция относительно ограничений и отключения оборудования на временно оккупированных украинских землях.

Почему не включают Starlink над Крымом и над Донецкой и Луганской областями? Если на территории России это еще можно как-то вытянуть за уши, то на нашей территории почему запрещают пользоваться системой, за которую заплачены деньги? Это не благотворительный взнос. Получается, что Илон Маск не считает эти территории Украиной? SpaceX заявляет, что ничего не блокировала, и ссылается на Пентагон, Пентагон – на Госдеп, а Госдеп – на Маска. Это цирк, и это заслуживает осуждения– заявил Алексей Гетьман.

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Эксперт добавил, что эту тему должен публично поднять новый посол Украины в США во время общения с американскими журналистами. Кроме того, ограничениями связи уже интересуются в Конгрессе США, где после 3 января чиновникам и руководству SpaceX планируют задать неудобные вопросы.

К слову, ранее стало известно, что Иран использовал Starlink, чтобы организовать удары по военным объектам США на Ближнем Востоке.