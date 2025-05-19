Літак Трампу від Катару спочатку обговорювали не як подарунок, – CNN

Безпрецедентний подарунок Дональду Трампу від Катару – літний літак Boeing 747, що стане президентським бортом глави Білого дому, спочатку обговорювали не як дарунок. Адміністрація Трампа хотіла спочатку придбати цей борт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Цю інформацію надали виданню 4 джерела, обізнаних у питанні.

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Чи дійсно адміністрація Трампа хотіла придбати літак у Катару

Співрозмовники розповіли, що адміністрація Трампа спочатку звернулася до Катару з проханням про придбання Boeing 747, який глава Білого дому міг би використовувати як президентський борт. Це суперечить заяві президента про те, що Катар звернувся до нього та запропонував літак як "подарунок".

Так, невдовзі після інавгурації Трампа у січні з Пентагону звернулися до компанії Boeing щодо перспектив з літаками, які очікують як заміну для наявних урядових літаків. Проте з'ясувалося, що чекати доведеться ще 2 роки.

Водночас адміністрація Трампа хотіла отримати заміну літака набагато швидше, тож ВПС доручили вивчити різні варіанти для цього. Також американський лідер доручив своєму посланцю з питань Близького Сходу Стіву Віткоффу знайти перелік підхожих літаків.

Компанія Boeing зрештою передала Пентагону перелік інших клієнтів по світу з такими літаками, що могли б попрацювати заміною. Одним з них був Катар.

Спочатку Пентагон запропонував катарцям придбати літак, і там погодилися, також від початку йшлося про лізинг, а не викуп літака.

Цікаво, що 4 особи, знайомі з переговорами, кажуть, що угоду про передачу літака від США до Катара все ще обговорюють юристи обох сторін.

З того часу (першого звернення США до Катару – 24 Канал) і до сьогодні це питання все ще перебуває на розгляді юридичних команд, і жодного рішення взагалі не прийнято,

– сказало одне з джерел.

Окрім того, залишаються питання, скільки коштів і зусиль займе повне переобладнання літака у президентський борт за усіма стандартами безпеки. Чинні й колишні посадовці з експертними знаннями у цій галузі кажуть, що це "монументальна робота", що може зайняти до 2 років і загалом вартувати чи не стільки ж, як сам літак.

А 2 Boeing 747-800, які мають стати постійною заміною Air Force One, мають бути доставлені у 2027 році, у другій половині другого терміну президентства Трампа.

До слова, раніше ЗМІ та Дональд Трамп заявляли, що літак Boeing 747-8 буде прийнятий як подарунок від Катару. Спочатку повітряне судно, як казав глава Білого дому, використовуватиметься як тимчасовий президентський борт, а потім перейде у власність фонду президентської бібліотеки Трампа.