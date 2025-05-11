Очікується, що американський лідер переміщатиметься на ньому до завершення своєї каденції, після чого літак буде передано у власність президентської бібліотеки Трампа, передає 24 Канал із посиланням на ABC News.

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Справжній "літаючий палац"

Трамп вже оглянув літак, відомий як "літаючий палац" через свою розкішну комплектацію, коли той стояв в аеропорту Вест-Палм-Біч у лютому.

У Білому домі заявили, що прийняття дороговартісного подарунку від іноземної держави є законним. Там кажуть що це не порушує законів про хабарництво або Конституційної заборони щодо прийняття подарунків "від будь-якого короля, принца чи іноземної держави" чиновниками США.

Генеральна прокурорка Пем Бонді та головний юрист Білого дому Девід Воррінгтон дійшли висновку, що юридично допустимо дарувати літак з умовою передачі його у власність президентської бібліотеки Трампа до завершення його терміну.

Відомо, що спочатку літак буде переданий ВПС США, які переобладнають 13-річний літак відповідно до військових стандартів, необхідних для транспортування президента США.

Після цього літак буде передано Фонду президентської бібліотеки Трампа не пізніше 1 січня 2029 року, а всі витрати на передачу покриватиме ВПС США.

За оцінками експертів авіаційної галузі, вартість літака, який отримає Трамп, становить близько 400 мільйонів доларів — і це без урахування додаткового обладнання для захищеного зв'язку, яке необхідно встановити для безпечного транспортування головнокомандувача.