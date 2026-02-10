База "Вагнера" у Болгарії: громадські активісти забили на сполох

У Болгарії активісти заявили про виявлення об’єкта, пов’язаного з російською ПВК "Вагнер", неподалік села Кладниця в Перницькій області. На будівлі навіть помітили російський прапор.

Про це повідомляє видання Novinite.

Що відомо про базу "Вагнера" у Болгарії?

Голова громадської асоціації BOEC Георгій Георгієв повідомив, що в гірській місцевості поблизу Кладниці активісти зафіксували будівлю, яка, за їхніми оцінками, може використовуватися для "терористичної діяльності". За його словами, об’єкт перебував під посиленою охороною – територію патрулювали люди з собаками.

Як зазначають у BOEC, на місці перебували особи у формі з символікою ПВК "Вагнер". Крім того, на будівлі був вивішений російський прапор.

"Люди навколо будинку носять одяг та головні убори з логотипом російської воєнізованої терористичної організації "Вагнер", яка знаходиться під контролем російських спецслужб", – наголосив Георгієв.

Активісти не виключають, що ці особи можуть бути чинними або колишніми співробітниками силових структур. На їхню думку, це може пояснювати, чому жодних заходів проти них досі не було вжито.

BOEC уже звернулася з офіційною заявою до Міністерства внутрішніх справ Болгарії. У документі йдеться про перебування на території країни озброєних осіб, а також про використання символіки російської ПВК.

