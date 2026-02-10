Об этом сообщает издание Novinite.

Что известно о базе "Вагнера" в Болгарии?

Председатель общественной ассоциации BOEC Георгий Георгиев сообщил, что в горной местности вблизи Кладницы активисты зафиксировали здание, которое, по их оценкам, может использоваться для "террористической деятельности". По его словам, объект находился под усиленной охраной – территорию патрулировали люди с собаками.

Как отмечают в BOEC, на месте находились лица в форме с символикой ЧВК "Вагнер". Кроме того, на здании был вывешен российский флаг.

"Люди вокруг дома носят одежду и головные уборы с логотипом российской военизированной террористической организации "Вагнер", которая находится под контролем российских спецслужб", – подчеркнул Георгиев.

Активисты не исключают, что эти лица могут быть действующими или бывшими сотрудниками силовых структур. По их мнению, это может объяснять, почему никаких мер против них до сих пор не было принято.

BOEC уже обратилась с официальным заявлением в Министерство внутренних дел Болгарии. В документе говорится о пребывании на территории страны вооруженных лиц, а также об использовании символики российской ЧВК.

