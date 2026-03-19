Невідомі дрони помітили над базою, де живуть Рубіо і Гегсет, – WP

У США зафіксували появу невідомих дронів над військовою базою у Вашингтоні. Саме там проживають високопосадовці, зокрема Марко Рубіо та Піт Гегсет.

Інцидент викликав серйозне занепокоєння на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє The Washington Post.

Що відомо про загадкові дрони?

У США зафіксували появу невідомих безпілотників над військовою базою Форт-Макнейр у Вашингтоні. Саме на цій базі розташовані резиденції державного секретаря Марко Рубіо та міністра оборони Піта Гагсета.

За даними американських чиновників, дрони неодноразово з’являлися над територією бази протягом останніх днів. Зокрема, в один із вечорів було зафіксовано одразу кілька безпілотників. Це змусило військових посилити заходи безпеки.

Походження дронів наразі залишається невідомим. Американські служби не змогли встановити, хто саме стоїть за їх запуском, що лише посилило занепокоєння щодо можливих загроз.

Інцидент відбувається на тлі підвищеної бойової готовності США через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, зокрема протистояння з Іраном. У зв’язку з цим військові уважніше моніторять будь-які потенційні загрози. За інформацією джерел, у Білому домі навіть відбулася спеціальна нарада щодо того, як реагувати на появу дронів.

Крім того, розглядалася можливість тимчасового переміщення високопосадовців у безпечніше місце, однак наразі цього не зробили.

Паралельно кілька американських військових баз підвищили рівень захисту через ризик можливих атак. Це свідчить про серйозність ситуації та побоювання щодо потенційних диверсій.

Експерти зазначають, що поява невідомих дронів над стратегічними об’єктами може бути як розвідкою, так і елементом психологічного тиску. У будь-якому випадку, такі інциденти вимагають негайної реакції служб безпеки.

