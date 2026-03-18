Після атак Ірану на торгові судна, що майже зупинили рух через Ормузьку протоку, ці кораблі опинилися за тисячі кілометрів від регіону. Про це повідомили в TWZ.

Чому США вивели свої кораблі?

Спостерігач із Малайзії оприлюднив фото кораблів ВМС США "Талса" та "Санта-Барбара", зняті, ймовірно, в порту Пенанг.

Ці кораблі належать до класу "Independence" та оснащені модулями протимінної боротьби. До складу також входять буксируваний гідролокатор, безпілотні надводні апарати для тралення мін і системи їх виявлення та знешкодження.

У виданні зазначили, що виведення американських кораблів із порту Бахрейну перед конфліктом було запобіжним кроком, проте причина рішення відправити їх за тисячі миль на схід залишається невідомою.

Натомість центральне командування ВМС США згодом повідомило, що кораблі проводять коротку логістичну зупинку.

Принаймні на даний момент значна частина мінно-тральних потужностей ВМС у регіоні, на тлі серйозного конфлікту з супротивником, який має досвід мінної війни, зараз знаходиться за тисячі миль у зовсім іншій частині світу,

– завили в TWZ.

Наразі невідомо, як довго Tulsa та Santa Barbara залишатимуться в Малайзії і куди вирушать далі. Також немає інформації про місцеперебування Canberra.

