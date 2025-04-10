"Це тривалий час у зоні бойових дій": Держдеп США підтвердив відставку Брінк
- Бріджит Брінк подала у відставку з посади посла США.
- Держдеп США пояснив, що перебування Брінк на посаді посла в Україні триває вже три роки, що вважається багато для зони бойових дій.
- Брінк подала у відставку ще в січні, але держсекретар Марко Рубіо відхилив її заяву.
Бріджит Брінк подала у відставку з посади посла США в Україні, на якій вона перебувала з травня 2022 року. У Держдепі назвали причину.
Спершу повідомлення про відставку Брінк з'явилися у ЗМІ, які посилалися на джерела серед офіційних осіб. Зазначалося, що рішення про звільнення посадовиця ухвалила сама, передає 24 Канал.
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Чому Брінк залишає посаду посла
У Держдепі у коментарі CNN пояснили відставку Брінк з посади посла в Україні тривалим перебуванням у зоні бойових дій.
Вона була послом там (в Україні – 24 Канал) три роки – це багато для зони бойових дій,
– сказав представник Держдепартаменту.
Чиновник зауважив, що "війна триває занадто довго". "Справжнє питання – чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб завершити цю війну", – додав він.
Як повідомляли у ЗМІ, Брінк подала у відставку ще в січні після того, як змінилася адміністрація. Втім, держсекретар Марко Рубіо відхилив її заяву.
До слова, нещодавно Брінк викликала критику в Україні після того, як у посту про атаку на Кривий Ріг не згадала, що дітей вбила саме російська ракета.