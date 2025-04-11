Посол США в Україні пішла у відставку: хто може замінити Бріджит Брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк таки залишає свій пост і повертається додому. Поки невідомо, хто може стати її наступником.

Потенційно це може бути Кріс Сміт, який вже працював у посольстві в Києві. Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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Які ймовірні причини відставки Брінк

Бріджит Брінк була призначена ще адміністрацією Джозефа Байдена й працювала в Україні з червня 2022 року – фактично з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона родом із Мічигану – штату, де традиційно переважають демократи, тож вона ціннісно була близькою до позицій адміністрації Байдена.

За час своєї каденції Брінк неодноразово наголошувала на ролі Росії як агресора – журналісти нарахували понад 50 таких наголошень у її заявах і дописах у X (Twitter) та в офіційних повідомленнях посольства за президентства Байдена.

Однак із приходом до влади Дональда Трампа ситуація змінилася. За перші 75 днів його нового терміну згадок про Росію як агресора було лише кілька – настільки мало, що їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Це свідчить про радикальну зміну риторики, що, очевидно, є вираженням нової зовнішньополітичної лінії США, а не особистої позиції Брінк.

У такій ситуації відставка посла – звична практика: нова адміністрація прагне призначити на ключові дипломатичні посади людей, які поділяють її політику та цінності,

– наголосив Сергій Стуканов.

Ймовірно, Брінк і сама розуміла, що її погляди не збігаються з підходами нової адміністрації. Чутки про її можливу заміну ширилися вже кілька тижнів, однак остаточним тригером, імовірно, стала ситуація після ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня, коли загинуло 19 людей, серед них – діти. У своєму дописі, присвяченому трагедії, Брінк не згадала Росію як агресора, що викликало хвилю обурення в українських медіа й навіть коментар від президента Володимира Зеленського.

Окрім політичних розбіжностей, були й напружені моменти у взаємодії Брінк з Офісом Президента – насамперед через її принципову позицію щодо боротьби з корупцією, дотримання демократичних норм та свободи слова в Україні.

Хто стане наступним послом – наразі невідомо. Є припущення, що кандидатом може стати Кріс Сміт – заступник помічника держсекретаря США з питань Східної Європи, який раніше працював у посольстві США в Києві. Проте наразі це лише припущення, офіційного рішення ще не ухвалено.

Процес призначення нового посла вимагає затвердження Сенатом США, а це може затягнутися на тижні або навіть місяці. Якщо до літа нового посла не буде призначено, існує ризик, що Україна залишиться без постійного американського посла до осені. Це вкрай небажано, враховуючи критичну важливість підтримки США.