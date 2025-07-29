У світі дедалі більшає викликів, пов'язаних з глобальною безпекою. До цього серйозно доклалась Росія та її головні союзники.

Таку думку в етері 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та громадський діяч Валерій Клочок. На його думку, є дві країни, які можуть або ж наблизити світовий конфлікт, або йому запобігти.

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Чи почнеться у світі глобальна війна?

Війну в Україні складно назвати локальною у політичному сенсі. Так чи інакше до конфлікту причетні багато геополітичних гравців, серед яких США, Китай, Європа та інші.

Наприклад, Китай відверто допомагає Росії вести війну, зокрема через фінансову підтримку. Хоч офіційно Пекін досі висловлює нейтральну позицію, та в кулуарах міністр закордонних справ Китаю відверто зізнався європейським чиновникам – Росії не дадуть програти. Тим часом Дональд Трамп втрачає терпіння щодо політики Володимира Путіна й все частіше каже про досягнення миру через силу.

Європа ж посилено готується до можливої військової агресії збоку Росії.

Ми на порозі глобальнішого конфлікту. Чи буде цей конфлікт розширюватися, чи його вдасться зупинити – визначить те, чи зможуть США та Китай домовитися. Чомусь і Путін вирішив, що є учасником цього діалогу. Насправді ж це зовсім не так,

– наголосив Валерій Клочок.

Росія опинилась в абсолютній залежності від Китаю, який купує у неї нафту та газ. Прибутки до Москви також надходять з країн Глобального Півдня. Щобільше, якби не Північна Корея, яка допомогла Путіну з живою силою під час Курської операції ЗСУ, Росія могла б бути у дуже складному становищі.

Та все ж саме Китай визначає, чи зможе Росія воювати далі, чи ні, вважає Клочок.

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"Багато залежить від США, які готові продавати зброю Європі, щоб боронилась Україна й тиснула на Путіна. Проте Європа не готова купувати стільки. Хоч США насправді зацікавлені у швидкому завершенні війні, та Трамп не хоче платити. Тож провідна роль і в ЄС. Якщо вони виділять бюджет для України, то все закінчиться швидше, ніж ми можемо уявити", – наголосив Клочок.

Програш Росії у війні значно зменшить градус напруги у світі. Адже не лише Кремль готується до ймовірної агресії проти країн НАТО, але й фінансує дестабілізацію ситуації по всьому глобусу.

Зрештою, одним із найважливіших факторів у цій великій геополітичній грі є результат майбутніх економічних перемовин між США та Китаєм. Вигідна угода може посприяти зміні позиції Китаю щодо війни та власних войовничих настроїв загалом.