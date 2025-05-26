Король Чарльз III – у Канаді: що важливе має продемонструвати візит для Трампа

Король Чарльз III прилетів до Канади на запрошення прем'єр-міністра Марка Карні. Британський монарх має відкрити нову парламентську сесію.

Частково це має стати посланням президенту США Дональду Трампу щодо суверенітету Канади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Трамп "завжди говоритиме про приєднання Канади": чи можуть США залучити армію для анексії

Що відомо про візит Чарльза III

За даними видання, у понеділок, 26 травня, в аеропорту Оттави короля зустріла група привітальних гостей, серед них були офіційні особи, лідери корінних народів, школярі, армійський полк та багато журналістів.

Така "пишна" подія супроводжувалася тонкими натяками на напружену політику, яка послідувала після неодноразових закликів та погроз президента США Дональда Трампа зробити Канаду 51-м штатом США.

Очікується, що у вівторок, 27 травня, монарх зачитає тронну промову, написану офісом Карні, в якому будуть викладені пріоритети його уряду, і те, як прем'єр-міністр планує реалізувати свої 7 основних цілей.

Першою метою у переліку є домовленість щодо нових економічних та оборонних відносин зі США, одночасно зміцнюючи зв'язки з "надійними торгівельними партнерами й союзниками в усьому світі", зокрема й з Британією.

Яке послання Трампу готують

Bloomberg зауважує, що це вперше з 1977 року канадський монарх зачитає промову парламенту. Хоча зазвичай промову зачитує представник монархії в Канаді, ким наразі є генерал-губернаторка Мері Саймон.

Це доволі грубий інструмент з погляду посилу, який намагаються послати. Але я думаю, що це ефективно, якщо ви намагаєтеся спілкуватися з цим конкретним президентом (Трампом – 24 Канал). Він (король Чарльз – 24 Канал) першим відвідує нас, він відкриває наш парламент, і він також король Канади,

– сказав професор Карлтонського університету в Оттаві Філіп Лагассе.

За його словами, Дональд Трамп захоплюється королем. І хоч сам Чарльз навряд чи буде безпосередньо посилатися на словесну війну Канади з Трампом, офіс прем'єр-міністра був відвертішим щодо причин візиту.

"Ця історична честь відповідає вазі нашого часу. Канада має стійкого захисника в особі нашого суверена", – заявляв раніше Марк Карні. Утім, вважають. що візит короля спрямований не лише на США.

На думку Лагассе, відповідний візит має запевнити канадців у фундаментальних інститутах і системі правління їхньої власної країни. Також це має стати підтвердженням, що у Канаді немає "американської системи".