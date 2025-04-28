Чекають сигнал: у Путіна зробили заяву про "готовність до прямих переговорів"

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Москва нібито чекає сигналу від Києва щодо відновлення прямих переговорів. Проте "поки що не бачить його".

Окрім цього, він запевнив, що російський диктатор Владімір Путін начебто готовий до переговорів з Україною "без попередніх умов". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що заявив Пєсков про мирні переговори

Прессекретар Путіна прокоментував слова Дональда Трампа про те, що Москві потрібно зупинитися з ударами по Києву. Пєсков підтвердив, що вони справді були, втім, зазначив, що Путін нібито "неодноразово підтверджував" готовність російської сторони до початку переговорів.

Він також додав, що так звана "спеціальна воєнна операція" продовжується, але Москва буцімто готова розпочати переговорний процес.

Пєсков, як завжди, звинуватив у всьому Україну. Однак, не сказав, чому Росія продовжує завдавати ударів по цивільних українських жителях та не дотримується жодних домовленостей.

Окрім цього, речник Кремля також заявив, що Київ має юридичну заборону на переговори з Путіним і нібито ніяк не діє щодо цього.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко каже, що Пєсков знову маніпулює. Він пояснює, що, коли Росія говорить про готовність почати переговори, вона чомусь "забуває" припинити вогонь. За його словами, без цього все, що говорять росіяни є маніпуляціями у спробі виставити себе миротворцями.