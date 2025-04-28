Кроме этого, он заверил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Что заявил Песков о мирных переговорах

Пресс-секретарь Путина прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Москве нужно остановиться с ударами по Киеву. Песков подтвердил, что они действительно были, впрочем, отметил, что Путин якобы "неоднократно подтверждал" готовность российской стороны к началу переговоров.

Он также добавил, что так называемая "специальная военная операция" продолжается, но Москва якобы готова начать переговорный процесс. Песков, как всегда, обвинил во всем Украину. Однако, не сказал, почему Россия продолжает наносить удары по гражданским украинским жителям и не придерживается никаких договоренностей.