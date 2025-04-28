Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що політично у Росії, ймовірно, не хочуть йти на перемовини, адже Владімір Путін прагне виграти війну, але через економічні проблеми вектор дискусії змінюється. Фінансові проблеми країни-агресорки стають більш помітними.

Дивіться також Для Трампа настав час припинити вичавлювати поступки з України та дотиснути Путіна, – Джонсон

Чому у Росії заговорили про переговори

Центральний банк Росії ще у 2024 році попереджав, що можливе "обнулення" російського фонду національного добробуту протягом 2025 року.

Виходить так, що економіка може зупинитись і буде те, що було з радянським союзом, який розвалився,

– сказав Іван Ус.

Через шалені витрати на війну російські еліти втрачають багато грошей, що викликає серед них обурення. Попри те, що там говорять про відданість Кремлю, стало відомо, що багато хто почав вести перемовини з іншими лідерами.

Наприклад, між Кремлем та Рамзаном Кадировим виник конфлікт. Глава Чечні веде перемовини із монархіями Близького Сходу в обхід Москви.

Це дратує Москву. Кадиров доволі відома особистість, тому ми про нього знаємо, а про скількох нам ще невідомо? Є багато інших російських еліт, які тихо ведуть подібні перемовини. Це безумовно хвилює Росію,

– зауважив Іван Ус.

Він вважає, що саме через такі процеси Путін заговорив про перемовини з Україною щодо завершення війни без жодних умов.

До слова, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що плани Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні частково збігаються з позицією Росії. Він наголосив, що хоча Кремль не підтримує всі пропозиції США, деякі ідеї, зокрема звинувачення України у провокуванні конфлікту, їм близькі.