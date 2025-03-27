Про це розповідає російське розслідувальне видання "Важливі історії" з покликанням на джерела серед колишніх та чинних співробітників ФСБ, передає 24 Канал. Як зазначають журналісти, розлад почався після того, як ФСБ доповіло Кремлю про несанкціоновані переговори Кадирова з представниками мусульманських монархій Близького Сходу.

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Кадиров шукає гарантії для своєї родини

Глава Чечні нібито обговорював питання безпеки своєї родини та збереження своїх активів у разі, якщо йому доведеться піти з посади.

Причиною такої поведінки стали проблеми зі здоров’ям. За даними журналістів, Кадиров тяжко хворий – у нього серйозні проблеми з нирками та підшлунковою залозою. В останні місяці він часто зникає з публічного простору, виправдовуючи це "відпустками".

Сигналом про зміну позицій Кадирова стали й кадрові рішення всередині його оточення. Зокрема, наприкінці 2023 року з державних посад пішла його старша донька Айшат Кадирова, яка раніше була міністеркою культури та віцепрем’єркою Чечні.

Водночас вона стала власницею найбільшого експортера регіону – компанії "Чеченські мінеральні води". Також нещодавно імена Айшат та її молодшої сестри Табарик прибрали з реєстрів юридичних осіб.

Розлад із Кремлем торкнувся й близького соратника Кадирова – депутата Держдуми Адама Делімханова. За даними російських силових телеграм-каналів і джерел журналістів, від початку 2025 року Делімханов відмовляється від участі у будь-яких силових "розбірках" і діє за новими правилами, нібито спущеними з самого "верху".

Крім того, правозахисники стверджують, що Федеральна служба безпеки та Кремль незадоволені тим, як Делімханов організовував тіньові схеми з рейдерством і шантажем без погодження з федеральною владою.

За даними журналістів, Кадиров усвідомлює ризики для своєї численної родини у разі, якщо він втратить посаду та вплив. Тому й намагається знайти підтримку та гарантії в інших державах, адже, як пишуть джерела, добре знає, чого можуть вартувати обіцянки Москви.

