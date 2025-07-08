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Геополітика Америка Через звірства Путіна Трамп схвалив військову допомогу Україні
8 липня, 19:57
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Через звірства Путіна Трамп схвалив передачу оборонної зброї Україні

Дар'я Смородська

Дональд Трамп схвалив передачу Україні оборонної зброї. Президент США не уточнив, про яке озброєння йде мова.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News.

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Трамп офіційно повідомив, що надішле в Україну зброю

Дональд Трамп не задоволений Володимиром Путіним, а тому готовий надалі підтримувати Україну в боротьбі за її свободу. Так президент США вирішив частково відновити постачання зброї, зокрема систем протиповітряної оборони.

Путін несправедливо ставиться до людей. Тому ми надсилаємо Україні оборонну зброю. Я це схвалив, 
– зазначив Трамп.

Так нові заяви Дональда Трампа підтвердили, що президент дав вказівку Пентагону передати Україні додаткову оборонну зброю. Однак звідки вона буде фінансуватися – поки невідомо.

 