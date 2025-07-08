Через звірства Путіна Трамп схвалив передачу оборонної зброї Україні

Дональд Трамп схвалив передачу Україні оборонної зброї. Президент США не уточнив, про яке озброєння йде мова.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News.

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Трамп офіційно повідомив, що надішле в Україну зброю

Дональд Трамп не задоволений Володимиром Путіним, а тому готовий надалі підтримувати Україну в боротьбі за її свободу. Так президент США вирішив частково відновити постачання зброї, зокрема систем протиповітряної оборони.

Путін несправедливо ставиться до людей. Тому ми надсилаємо Україні оборонну зброю. Я це схвалив,

– зазначив Трамп.

Так нові заяви Дональда Трампа підтвердили, що президент дав вказівку Пентагону передати Україні додаткову оборонну зброю. Однак звідки вона буде фінансуватися – поки невідомо.