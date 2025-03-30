У США зараз є один справді тривожний момент

Політика Дональда Трампа насторожує з кожним днем дедалі більше. До того ж у його діях починає прослідковуватися один досить тривожний момент.

Про це 24 Каналу сказав президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. Він пояснив, чим у своїй політиці Трамп подібний з Владіміром Путіним.

Зверніть увагу "Агент Краснов", мафія та олігархи: звідки беруться теорії, що Трамп – російський шпигун КДБ

В американців немає досвіду боротьби з тоталітаризмом

Президент аналітичного центру "Політика" порівняв підходи до життя та світогляди Дональда Трампа й Владіміра Путіна й дійшов висновку, що вони використовують однаковий інструментарій, попри те, що один не є фанатом іншого.

У Путіна не все добре в Росії, тож він почав війну з Україною, тому що на неї можна списати. Трамп теж бачить, що його фломастер руйнує не тільки долі сусідніх держав, але й конкретних американців, навіть тих, що голосували за нього,

– мовив Лісний

У Сполучених Штатах є один момент, який дуже тривожить, це те, що система не опирається і просто руйнується. В американського суспільства немає досвіду боротьби з тоталітаризмом. Американці роблять якісь речі, але вони несистемні й поки що не можуть істотно вплинути на позицію Трампа.

Крім того, демократи деморалізовані й не можуть скористатися навіть тими невдачами нової адміністрації президента США для того, щоб тримати республіканців в тонусі.

Водночас нинішня політика адміністрації Трампа призвела до суттєвих змін у Європі. Зокрема, тепер європейські країни більш незалежна від Вашингтона.