Партієць проросійської AfD воював добровольцем в Україні: його планують виключити з політсили

22-річного Тіма Шрамма, заступника голови районного осередку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у Вупперталі, можуть виключити з політсили. Він брав участь у війні на боці України.

Є копія відповідного звернення від керівництва регіонального осередку партії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

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Що відомо про партійця AfD, що воював на боці України?

Згідно з заявою, Шрамма звинувачують у "надзвичайно шкідливій для партії поведінці", адже з березня по червень цього року він служив добровольцем в українській армії. Регіональне керівництво вже більшістю голосів підтримало його негайне виключення з партії.

Виступаючи в лавах української армії та публічно коментуючи свою участь у бойових діях, відповідач серйозно порушив принципи й порядок партії, завдавши їй значної шкоди,

– йдеться в заяві.

Шрамм розповідав журналістам Nius, що у 2022 році уперше відвідав Україну як волонтер, доставляючи гуманітарну допомогу. Тоді ж він у 19-річному віці намагався вступити до Міжнародного легіону, проте безуспішно. Наприкінці 2024 року, за його словами, завдяки особистим зв’язкам йому вдалося приєднатися до одного з підрозділів Територіальної оборони на сході України.

"Ми стріляли, нас обстрілювали, запускали дрони й нас самих атакували дрони. Більше я не можу сказати з міркувань безпеки", – казав він.

Сам він не планував афішувати свою участь у війні, щоби уникнути репутації "позера", однак, як стверджує, отримав підтримку навіть від деяких високопоставлених однопартійців.

Крім того, в медіа з’являлися фото снарядів, на яких Шрамм робив підписи "Привіт усім русофілам", а також "Ідіть до біса! Вітання з Вупперталя".