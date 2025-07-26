Есть копия соответствующего обращения от руководства региональной ячейки партии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Что известно о партийце AfD, что воевал на стороне Украины?

Согласно заявлению, Шрамма обвиняют в "чрезвычайно вредном для партии поведении", ведь с марта по июнь этого года он служил добровольцем в украинской армии. Региональное руководство уже большинством голосов поддержало его немедленное исключение из партии.

Выступая в рядах украинской армии и публично комментируя свое участие в боевых действиях, ответчик серьезно нарушил принципы и порядок партии, нанеся ей значительный ущерб,

– говорится в заявлении.

Шрамм рассказывал журналистам Nius, что в 2022 году впервые посетил Украину как волонтер, доставляя гуманитарную помощь. Тогда же он в 19-летнем возрасте пытался вступить в Международный легион, однако безуспешно. В конце 2024 года, по его словам, благодаря личным связям ему удалось присоединиться к одному из подразделений Территориальной обороны на востоке Украины.

"Мы стреляли, нас обстреливали, запускали дроны и нас самих атаковали дроны. Больше я не могу сказать из соображений безопасности", – говорил он.

Сам он не планировал афишировать свое участие в войне, чтобы избежать репутации "позера", однако, как утверждает, получил поддержку даже от некоторых высокопоставленных однопартийцев.

Кроме того, в медиа появлялись фото снарядов, на которых Шрамм делал подписи "Привет всем русофилам", а также "Идите к черту! Привет из Вупперталя".