Членство в НАТО наразі недоступне, – Єврокомісар назвав альтернативу для України

У Єврокомісії вважають, що членство України в НАТО наразі недоступне. Найефективнішим рішенням називають Європейський оборонний союз, що об'єднав би оборонні можливості низки країн.

Про це повідомив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на конференції "На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference).

Що пропонують натомість?

Щодо Євросоюзу, то Кубілюс заявив, що повноцінне членство України – складний процес, який не гарантуватиме швидку інтеграцію оборонних можливостей. Тому він припускає альтернативу. Йдеться про пошук інструменту, який би зосередився на інтеграції оборонних можливостей країн Європи.

Нам потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Великої Британії, Норвегії з оборонними можливостями країн-членів Європейського Союзу, які цього бажають,

– сказав Кубілюс.

Кубілюс вважає, що такий союз став би надійною гарантією безпеки для України та важливою основою для її відновлення після досягнення справедливого миру.

Одночасна інтеграція до оборонного союзу та єдиного ринку в найближчому майбутньому стала б "чітким елементом європейської стратегічної політики щодо України", додав Єврокомісар.

Що в Україні кажуть про таке об'єднання сил?

Раніше президент Володимир Зеленський стверджував, що Україна все ж прагне вступити в Євросоюз. Водночас, на його думку, для посилення ЄС бракує Великої Британії, Туреччини та Норвегії.

Також Андрюс Кубілюс розповів, що європейські оборонні компанії масово зацікавленні створювати спільні підприємства з Україною. Проте, за його словами, деякі скажраться, що з українського боку процес йде повільно.