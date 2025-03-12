Келлога фактично відсторонили від участі в переговорах, бо вважають його "повільним", – Politico

Спецпредставника Трампа щодо Росії та України Кіта Келлога фактично виключили з процесу мирного врегулювання війни в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела в Білому домі, інформує 24 Канал.

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Чому Кіт Келлог не брав участі в переговорах

За даними Politico, переговори між делегаціями США та України, на яких не було Келлога, підтверджують, що його "відсунули на другий план". Водночас центральне місце на переговорах зайняли держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і посланець на Близькому Сході Стів Віткофф.

Неназваний представник адміністрації американського президента заявив виданню NatSec Daily, що "роль Келлога під великим питанням".

Незрозуміло, чому президент не може ухвалити остаточне рішення із цього питання. Уже є надто багато відповідальних осіб, плюс Віткофф, які намагаються зіграти роль героя в припиненні війни. Келлог пересувається повільно, додаючи плутанини щодо того, хто що робить,

– сказав він.

Однак деякі інші американські посадовці заперечують відсторонення Келлога. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джеймса Г'юїтта, Дональд Трамп "використав таланти багатьох високопосадовців адміністрації", щоб просувати мирне врегулювання в Україні, а Келлог "залишається цінною частиною команди", зокрема в переговорах із європейськими союзниками.

Людина, близька до самого Келлога, також заперечила, що його намагаються витіснити, назвавши розмови про це "ймовірно, міжусобицею у Вашингтоні".

Відповідно до слів співрозмовника, Келлог часто говорить безпосередньо з Трампом, "і саме на нього він працює, і ні на кого іншого". Крім того, серед усіх представників адміністрації саме він має найкращі стосунки з українським лідером Володимиром Зеленським, які тривають уже кілька років.