Військовий аналітик Олександр Мусієнко заявив, що спроби Росії поділити світ за зразком Ялтинської конференції приречені. Світова система змінилася, тому кулуарні домовленості більше не працюють.

Військовослужбовець ЗСУ зазначив в ефірі 24 Каналу, що прагнення Кремля повернутися до концепту домінування "великих держав" розбивається об нову геополітичну реальність.

Чому старі імперські формати більше не діють

Коментуючи зустріч Коаліції охочих у Берліні та заяви Дональда Трампа, експерт підкреслив неможливість вирішувати долю інших народів за їхньою спиною.

За словами фахівця, прагнення Москви повернутися до моделі "концерту великих держав", започаткованої ще на Віденському конгресі 1815 року, є типовим імперським стереотипом. Проте в сучасному світі силовий тиск уже не дає очікуваного Кремлем результату.

Ключове те, що світ змінився, і зараз система так не працює. Можна обговорити все, що завгодно. Можна домовитися тиснути на Україну і Європу чи знайти рішення, щоб змусити прийняти умови Росії, але це не спрацьовує попри всі елементи тиску,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Аналітик також звернув увагу на слова Дональда Трампа про неможливість ухвалювати фінальні рішення без участі президента України. На думку експерта, американський лідер уже зрозумів неефективність кулуарних домовленостей із Москвою.

Трамп щирий, коли каже, що не ухвалить рішень без України, тому що він уже міг пробувати це зробити за підсумками зустрічі на Алясці, але нічого не вийшло. Чому росіяни постійно апелюють до "духу Анкориджа"? Тому що цей формат не працює,

– наголосив аналітик.

Мусієнко пояснив, чому Кремлю не вдасться нав'язати нову "Ялту": відео

Суб'єктність Європи та роль України

Мусієнко зазначив, що переломним фактором у трансформації міжнародного порядку стала стійкість українського народу. Саме боротьба України повернула європейським державам віру у власні можливості та суб'єктність.

Україна змусила європейців повірити в себе, інакше на себе подивитися. Європа не хоче конфронтації чи розриву відносин зі Сполученими Штатами, але водночас вона не готова приймати все те, про що хтось домовиться без неї,

– підсумував експерт.

Раніше аналітики наголошували, що спроби Кремля нав'язати перерозподіл сфер впливу зазнають краху через непохитну позицію європейських союзників.