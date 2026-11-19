Про розбіжності в інтересах лідерів, небезпеки другої Ялти розповів в ефірі 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Реальне зближення сумнівне

Для Кремля будь-який контакт із Білим домом є вигідним пропагандистським інструментом, особливо на тлі риторики американського лідера про "старого друга". Натомість сам Дональд Трамп намагається продемонструвати швидкий дипломатичний успіх та нагадати Європі про її залежність від військового захисту США.

Для Росії принципово важливо показати, що з нею рахуються та її сприймають як наддержаву, рівну США чи Китаю. А Трамп водночас веде власну партію, намагаючись довести внутрішньому виборцю спроможність "укладати великі угоди" та тримати партнерів у тонусі– зазначив експерт.

Проте за цими показовими кроками ховаються фундаментальні розбіжності між Вашингтоном, Москвою та Пекіном, які роблять реальне зближення неможливим.

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Різні мотиви та глухий кут переговорів

Традиційні республіканці прагнуть бачити безапеляційне глобальне лідерство Америки, а не кулуарні торги з авторитарними режимами, які відкрито протистоять західній демократії.

У кожного з лідерів діаметрально протилежний порядок денний. Пекін хвилюють тарифи й збереження ринків збуту, Москву – перекроювання мапи світу, а Вашингтон – стратегічне стримування самого ж Китаю. Знайти спільний знаменник у такому трикутнику просто нереально– наголосив Іван Ус.

У разі спроби провести повноцінний саміт кожен із лідерів просуватиме винятково власні несумісні інтереси:

Китай зацікавлений насамперед у збереженні лібералізації світової торгівлі, захисті від нових мит і недопущенні ізоляції власної економіки.

зацікавлений насамперед у збереженні лібералізації світової торгівлі, захисті від нових мит і недопущенні ізоляції власної економіки. США прагнуть винести на порядок денний обмеження ядерних озброєнь за обов'язкової участі Пекіна та домогтися припинення війни в Європі на вигідних для себе умовах.

прагнуть винести на порядок денний обмеження ядерних озброєнь за обов'язкової участі Пекіна та домогтися припинення війни в Європі на вигідних для себе умовах. Росія намагається нав'язати поділ світу на сфери впливу за аналогією з Ялтинською конференцією 1945 року, легітимізувавши збройну агресію та захоплення територій.

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Утім, через принципову відмінність цих інтересів досягти спільної позиції буде вкрай складно, а сама тристороння зустріч навряд чи означатиме появу нового формату домовленостей про світовий порядок.

Чому новий переділ світу неможливий?

Попри прагнення Москви нав'язати свій сценарій, європейські країни категорично відкидають можливість укладання угод за їхніми спинами.

Європа не сприйме, якщо на цій зустрічі будуть якісь спроби визначити зони та сфери впливу, не врахувавши думку європейців. Тому навіть якщо там про щось домовляться, навряд чи це буде імплементовано в життя– наголосив експерт.

Будь-які спроби кулуарно змінити архітектуру європейської безпеки без безпосередньої участі України та ЄС приречені залишитися суто декларативними заявами. Раніше аналітики наголошували, що переговори у китайському Шеньчжені навряд чи перетворяться на другу Ялту, адже Москва не має колишніх важелів впливу.

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Що відомо про спроби Москви реалізувати сценарій Ялти-2

Кремль уже неодноразово намагався нав'язати Вашингтону формат переговорів про перерозподіл зон впливу. Зокрема, аналітики зазначали, що очікування Росії щодо переговорів у китайському Шеньчжені навряд чи втіляться в нову Ялту, оскільки Москва не володіє тим економічним та військовим ресурсом, який мав колишній СРСР.

Крім того, європейські лідери неодноразово підкреслювали, що безпека Європи не може обговорюватися без самої Європи, застерігаючи від будь-яких угод, що порушують суверенітет України та міжнародне право.