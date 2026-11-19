Военнослужащий ВСУ отметил в эфире 24 Канала, что стремление Кремля вернуться к концепции доминирования "больших держав" наталкивается на новую геополитическую реальность.

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Почему старые имперские форматы больше не работают

Комментируя встречу "Коалиции желающих" в Берлине и заявления Дональда Трампа, эксперт подчеркнул невозможность решать судьбу других народов за их спиной.

По словам специалиста, стремление Москвы вернуться к модели "концерта больших держав", заложенной еще на Венском конгрессе 1815 года, является типичным имперским стереотипом. Однако в современном мире силовое давление уже не дает ожидаемого Кремлем результата.

Ключевое в том, что мир изменился, и сейчас система так не работает. Можно обсудить все, что угодно. Можно договориться оказывать давление на Украину и Европу или найти решение, чтобы заставить принять условия России, но это не срабатывает, несмотря на все элементы давления– подчеркнул Александр Мусиенко.

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Аналитик также обратил внимание на слова Дональда Трампа о невозможности принимать окончательные решения без участия президента Украины. По мнению эксперта, американский лидер уже понял неэффективность кулуарных договоренностей с Москвой.

Трамп искренен, когда говорит, что не примет решений без Украины, потому что он уже мог попробовать это сделать по итогам встречи на Аляске, но ничего не вышло. Почему россияне постоянно апеллируют к "духу Анкориджа"? Потому что этот формат не работает– подчеркнул аналитик.

Мусиенко объяснил, почему Кремлю не удастся навязать новую "Ялту": видео

Субъектность Европы и роль Украины

Мусиенко отметил, что переломным фактором в трансформации международного порядка стала стойкость украинского народа. Именно борьба Украины вернула европейским государствам веру в собственные возможности и субъектность.

Украина заставила европейцев поверить в себя, по-другому взглянуть на себя. Европа не хочет конфронтации или разрыва отношений с Соединенными Штатами, но в то же время она не готова принимать все то, о чем кто-то договорится без нее– подытожил эксперт.

Ранее аналитики отмечали, что попытки Кремля навязать перераспределение сфер влияния потерпят крах из-за непоколебимой позиции европейских союзников.