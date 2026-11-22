Російські ракети 20 листопада порушили повітряний простір Польщі, проте сили НАТО так і не збили жодної цілі. Через кризу та дефіцит комплексів Patriot союзники бояться давати жорстку відповідь і закривати власне небо.

В ефірі 24 Каналу президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зазначив, що командування знову списало бездіяльність пілотів на погану погоду та складнощі з повною ідентифікацією цілей. На його переконання, за цим кроком стоїть глибока інституційна криза, яку неможливо виправити локальними навчаннями чи точковими заходами.

Чому тактичні рішення більше не працюють

Аналітик наголосив, що архітектура колективної безпеки Альянсу застаріла й більше не здатна адекватно відповідати на сучасні загрози з боку Москви.

Першопричини вони інституційні, тому що вся ця конструкція вже не відповідає вимогам часу. Це не тільки питання якоїсь організаційної слабкості, як зараз намагаються подати самі члени НАТО: мовляв, проведемо три навчання, зберемо додатково 10 систем ППО у східній частині Альянсу – і все буде добре. Та ні, направду не буде добре. Якщо є проблеми з інституційною стійкістю всієї конструкції, тактичними рішеннями їх не закриєш,

– підкреслив гість ефіру.

Особливу небезпеку така позиція становить для східного флангу. Якщо Польща має значний оборонний бюджет, то Вільнюс, Рига й Таллінн залишаються критично залежними від зовнішньої підтримки через малі фінансові можливості.

Крім того, аналітик звернув увагу на концепцію "НАТО 3.0", яку просувають у США. За його словами, якщо вимоги до оборонних витрат змінять із відсотків від ВВП на фіксовані суми, східноєвропейські держави просто не потягнуть такі витрати, а Вашингтон спробує мінімізувати власні ризики за рахунок поступок Росії на Балтиці.

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Подвійні стандарти та брак озброєння

Буряченко звернув увагу на кричущі подвійні стандарти в діях союзників. Він нагадав про відбиття повітряних атак на Ізраїль, де ракети партнерів перехоплювалися без остраху перед ескалацією.

Україна давно пропонувала розгорнути системи ППО або створити коаліцію охочих, щоб збивати ракети ще над нашою територією і прикрити кордони НАТО. Але Альянс боїться активувати навіть 4 статтю статуту через острах перед Москвою. Що вони можуть зробити зараз? Хіба що замовити додаткові батареї Patriot у США з поставкою на 2035 рік, адже вільних комплексів і перехоплювачів на складах немає,

– підсумував експерт.

На тлі інциденту глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава висловить Москві своє обурення, а ситуацію обговорять у Брюсселі на зустрічі союзників. Водночас генсек Марк Рютте запевняв, що Альянс налаштований захищати кожен сантиметр території Польщі.