В эфире 24 Канала президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко отметил, что командование вновь списало бездействие пилотов на плохую погоду и сложности с полной идентификацией целей. По его мнению, за этим шагом стоит глубокий институциональный кризис, который невозможно исправить локальными учениями или точечными мерами.

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Почему тактические решения больше не работают

Аналитик подчеркнул, что архитектура коллективной безопасности Альянса устарела и больше не способна адекватно реагировать на современные угрозы со стороны Москвы.

Первопричины носят институциональный характер, потому что вся эта конструкция уже не соответствует требованиям времени. Это не только вопрос какой-то организационной слабости, как сейчас пытаются преподнести сами члены НАТО: мол, проведем три учения, соберем дополнительно 10 систем ПВО в восточной части Альянса – и все будет хорошо. Но нет, на самом деле не будет хорошо. Если есть проблемы с институциональной устойчивостью всей конструкции, тактическими решениями их не устранишь– подчеркнул гость эфира.

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Особую опасность такая позиция представляет для восточного фланга. Если Польша располагает значительным оборонным бюджетом, то Вильнюс, Рига и Таллинн остаются критически зависимыми от внешней поддержки из-за ограниченных финансовых возможностей.

Кроме того, аналитик обратил внимание на концепцию "НАТО 3.0", которую продвигают в США. По его словам, если требования к оборонным расходам изменят с процентов от ВВП на фиксированные суммы, восточноевропейские государства просто не потянут такие расходы, а Вашингтон попытается минимизировать собственные риски за счет уступок России на Балтике.

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Двойные стандарты и нехватка вооружения

Буряченко обратил внимание на вопиющие двойные стандарты в действиях союзников. Он напомнил об отражении воздушных атак на Израиль, где ракеты партнеров перехватывались без опасений по поводу эскалации.

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Украина давно предлагала развернуть системы ПВО или создать коалицию желающих, чтобы сбивать ракеты еще над нашей территорией и прикрыть границы НАТО. Но Альянс боится активировать даже 4-ю статью Устава из-за страха перед Москвой. Что они могут сделать сейчас? Разве что заказать дополнительные батареи Patriot в США с поставкой в 2035 году, потому что свободных комплексов и перехватчиков на складах нет– подытожил эксперт.

На фоне инцидента глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава выразит Москве свое возмущение, а ситуацию обсудят в Брюсселе т на встрече союзников. В то же время генсек Марк Рютте уверял, что Альянс настроен защищать каждый сантиметр й территории Польши.