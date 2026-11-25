Зниження цін на пальне на американських АЗС після виборів не є особистою заслугою Дональда Трампа. Політичний експерт Андрій Городницький пояснив, що нафтові гіганти вже заробили 100 мільярдів доларів на спекуляціях.

Про це доктор філософії та політичний експерт розповів в ефірі 24 Каналу. За його словами, коливання котирувань пального безпосередньо спричинені геополітичною ситуацією довкола Ірану, а не українськими атаками на російські нафтопереробні заводи.

Як спекуляції принесли компаніям надприбутки

Раніше Дональд Трамп закликав Україну зупинити удари по ворожих НПЗ, лякаючи подорожчанням дизелю в США та обуренням американських виборців. Утім, після 3 листопада вартість пального на АЗС пішла на спад, що політик одразу оголосив власною заслугою. За оцінкою експерта, фінансові біржі тривалий час штучно завищували ціни саме через риторику Трампа.

Тут дуже чітко прослідковується: є джерело проблеми, це Іран. Медійно оці всі біржі дуже сильно реагували на запити або залякування від Трампа і постійно тримали дуже високу ціну. Вони собі накидали велику маржинальність, страхували себе, і ціна трималася високою попри всі обставини,

– пояснив експерт.

Андрій Городницький пояснив, чому насправді падають ціни на пальне в США: відео

Хто виграв від високих котирувань

Судноплавство в Ормузькій протоці вже давно нормалізувалося, проте ринки продовжували тримати завищені прайси, забезпечуючи нафтовим гігантам величезні прибутки.

Ціна мала би бути на багато десятків доларів нижчою. Але на цьому продовжують заробляти великі кошти як росіяни, так і американські компанії, які є найбільшими експортерами. З весни до жовтня вони заробили приблизно 100 мільярдів доларів виключно через цю маржу збільшення ціни через Трампа,

– наголосив Городницький.

Аналітик додав, що зараз тиск дещо послабився через сумніви в тому, що Трамп зможе розпочати військову операцію проти Тегерана, адже такі дії здатний заблокувати Конгрес. При цьому Пентагон уже зосередив у регіоні потужне угруповання та збільшив кількість літаків-дозаправників із 300 до 600 одиниць. Високі ціни на нафту були життєво необхідні насамперед Владіміру Путіну для наповнення бюджету війни, тоді як для США та Європи вони несли серйозні ризики.

Раніше середня вартість звичайного бензину в Сполучених Штатах уже впала до мінімуму із середини березня завдяки збільшенню постачань.