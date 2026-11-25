Об этом доктор философии и политический эксперт рассказал в эфире 24 Канала. По его словам, колебания цен на топливо напрямую обусловлены геополитической ситуацией вокруг Ирана, а не украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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Как спекуляции принесли компаниям сверхприбыль

Ранее Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по вражеским НПЗ, угрожая подорожанием дизельного топлива в США и возмущением американских избирателей. Впрочем, после 3 ноября стоимость топлива на АЗС пошла на спад, что политик сразу же объявил своей заслугой. По оценке эксперта, финансовые биржи долгое время искусственно завышали цены именно из-за риторики Трампа.

Здесь очень четко прослеживается: есть источник проблемы, это Иран. По сути, все биржи очень сильно реагировали на запросы или запугивания со стороны Трампа и постоянно держали цену на очень высоком уровне. Они установили для себя большую маржу, страхуя себя, и цена оставалась высокой, несмотря ни на что– пояснил эксперт.

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Андрей Городницкий объяснил, почему на самом деле падают цены на топливо в США: видео

Кто выиграл от высоких котировок

Судоходство в Ормузском проливе уже давно нормализовалось, однако рынки продолжали держать завышенные цены, обеспечивая нефтяным гигантам огромные прибыли.

Цена должна была бы быть на много десятков долларов ниже. Но на этом продолжают зарабатывать большие деньги как россияне, так и американские компании, которые являются крупнейшими экспортерами. С весны по октябрь они заработали примерно 100 миллиардов долларов исключительно за счет этой маржи – повышения цены из-за Трампа– подчеркнул Городницкий.

Аналитик добавил, что сейчас давление несколько ослабло из-за сомнений в том, что Трамп сможет начать военную операцию против Тегерана, ведь такие действия может заблокировать Конгресс. При этом Пентагон уже сосредоточил в регионе мощную группировку и увеличил количество самолетов-заправщиков с 300 до 600 единиц. Высокие цены на нефть были жизненно необходимы прежде всего Владимиру Путину для наполнения бюджета войны, тогда как для США и Европы они несли серьезные риски.

Ранее средняя стоимость обычного бензина в Соединенных Штатах уже упала до минимума с середины марта благодаря увеличению поставок.