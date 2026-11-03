Не лише демократи: політолог назвав головні політичні загрози для України за океаном

Україні необхідно зберегти двопартійну підтримку в США та якнайшвидше призначити нового посла. Політолог Володимир Фесенко попередив, що ставка лише на демократів несе значні загрози через поляризацію американської політики.

В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко проаналізував наслідки зростання політичної поляризації в США та її вплив на подальшу допомогу Україні. За його словами, розкол американського суспільства та істеблішменту зараз є домінуючою тенденцією за океаном.

Поляризація в США та її наслідки для Києва

Експерт звернув увагу, що на одному фланзі перебувають радикальні трампісти, частина з яких підтримує Україну, а інша категорично виступає проти допомоги. З іншого боку розташовані радикальні ліві сили, яких події в Палестині турбують набагато більше, ніж російська війна проти нашої держави.

Тут справа не в Трампі, а в тому, що чим більше поляризації, тим більше проблеми для нас буде в тому числі. І це буде відволікати увагу. Тому що частина демократів буде більше думати не про нас, а про Палестину,

– наголосив експерт.

Дональд Трамп залишається ключовою постаттю в американській президентській системі, незалежно від підсумків виборчих перегонів, тому українській стороні обов'язково доведеться шукати з ним точки дотику. Водночас для Києва виникає небезпека, що республіканець може звинуватити Україну в можливій поразці своєї партії чи перемкнути основну увагу на загострення навколо Ірану.

А нам доведеться в будь-якому випадку все ж таки зберігати двопартійну підтримку в США. От точно не треба ставити лише на демократів. Двопартійна підтримка та зміна певної і стратегії, і тактики відносин з США. І все ж таки треба, давно вже треба призначити посла України в США,

– підсумував Володимир Фесенко.

Фесенко про те, як поляризація в США вплине на підтримку України: дивіться відео

Раніше експерт також зазначав, що Росія намагається використати внутрішньополітичні труднощі у Штатах, схиляючи Трампа до вигідних для себе домовленостей.