Не только демократы: политолог назвал главные политические угрозы для Украины за океаном

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко проанализировал последствия усиления политической поляризации в США и ее влияние на дальнейшую помощь Украине. По его словам, раскол американского общества и истеблишмента в настоящее время является доминирующей тенденцией за океаном.

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Поляризация в США и ее последствия для Киева

Эксперт обратил внимание, что на одном фланге находятся радикальные сторонники Трампа, часть которых поддерживает Украину, а другая категорически выступает против помощи. С другой стороны находятся радикальные левые силы, которых события в Палестине беспокоят гораздо больше, чем российская война против нашего государства.

Здесь дело не в Трампе, а в том, что чем сильнее поляризация, тем больше проблем у нас будет, в том числе. И это будет отвлекать внимание. Потому что часть демократов будет больше думать не о нас, а о Палестине– подчеркнул эксперт.

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Дональд Трамп остается ключевой фигурой в американской президентской системе, независимо от итогов предвыборной гонки, поэтому украинской стороне обязательно придется искать с ним точки соприкосновения. В то же время для Киева возникает опасность, что республиканец может обвинить Украину в возможном поражении своей партии или переключить основное внимание на обострение ситуации вокруг Ирана.

А нам в любом случае придется все же сохранять двухпартийную поддержку в США. Вот точно не стоит делать ставку только на демократов. Двухпартийная поддержка и изменение как стратегии, так и тактики отношений с США. И все же нужно, давно уже нужно назначить посла Украины в США– подытожил Владимир Фесенко.

Фесенко о том, как поляризация в США повлияет на поддержку Украины: смотрите видео

Ранее эксперт также отмечал, что Россия пытается использовать внутриполитические трудности в Штатах, склоняя Трампа к выгодным для себя договоренностям.