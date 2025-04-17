Трамп має цікаве прохання до Європи: чим визначна поїздка Рубіо та Віткоффа до Франції

17 квітня у Парижі українська делегація зустрінеться з "коаліцією охочих", а також з американськими представниками. Із США на зустріч прибули Стів Віткофф і Марко Рубіо. Обговорюватимуть, зокрема, і врегулювання війни в Україні. Ця зустріч свідчить про важливі зрушення в переговорному процесі.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу зазначив, що зустріч у Парижі за участі держсекретаря США Марко Рубіо та Спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа свідчить про кілька важливих моментів. По-перше, розмови про те, що Рубіо і Віткофф нібито змагаються за посаду держсекретаря США, – це лише домисли.

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А по-друге – це позитивне зрушення в переговорному процесі.

Чим важлива тристороння зустріч

"Присутність української делегації та контакти у форматі "на трьох" – між Україною, Європою та США – для мене є свідченням того, що переговори щодо можливого припинення російсько-української війни перейшли на абсолютно нову, якісну фазу. Не можу сказати, що вона фінальна, але вона вже дуже близька до цього", – зазначив Клочок.

Він додав, що фактично США так визнають суб'єктність Європи як повноправного учасника переговорного процесу. Європа намагалася максимально делікатно й дипломатично донести до Дональда Трампа, що вона має бути частиною цього процесу. Це вдалося завдяки дипломатичним крокам як з боку США, так і з боку Європи.

Америка публічно не тиснула на ЄС із вимогою зняти санкції з Росії, і, за словами Клочка, це стало важливим сигналом для досягнення взаєморозуміння.

"Навіть Росія вже почала змінювати риторику щодо Європи. Згадайте – тижні три тому були заяви, що, мовляв "ми готові спілкуватися з європейцями – аби вони нас розуміли". Тобто ситуація змінилася. Сьогодні я не бачив жодної критичної заяви з боку Кремля щодо переговорів у Парижі. І це важливо – бо йдеться саме про обговорення припинення російсько-української війни", – сказав Клочок.

Недостатній тиск з боку Європи

Валерій Клочок розповів, що видання BBC опублікувало цікавий матеріал із посиланням на американських коментаторів. Ті заявляють, що Трамп просить Європейський Союз застосувати "батіг" щодо Росії.

Вдумайтеся: йдеться про посилення тиску,

– сказав Клочок.

Він також зазначив, що в Європі побільшало розмов про можливе відновлення співпраці з Росією в енергетичному секторі. Зокрема, знову були повідомлення про те, що ЄС не підтримав рішення щодо продовження санкцій на постачання, зокрема, зрідженого природного газу. Також активно обговорюється збільшення поставок газу трубопроводами та зростання обсягів імпорту нафти з Росії.

Європа не демонструє достатнього тиску на Росію. Ми часто висловлюємо претензії до США, але Європа, відверто кажучи, не надто випереджає їх у цьому питанні,

– додав Валерій Клочок.

Він підсумував, що зустріч у Парижі свідчить про спробу виробити спільну, триєдину позицію – Україна, Європа та США. Йдеться про координацію зусиль задля посилення тиску на Росію, щоб досягти припинення вогню, а згодом – перейти до переговорів щодо мирної угоди.