Таку думку 24 Каналу висловив британський економіст Тімоті Еш, зауваживши, що зараз триває боротьба за вплив на США. Адже від Трампа багато в чому залежить, як просуватимуться мирні переговори.

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Чи можливий розкол між Україною та США

Ймовірно, Україна не готова до підписання угоди без гарантій безпеки, але не може відмовити Сполученим Штатам і адміністрації Трампа. Адже є великий пакет фінансової та військової допомоги, який українці хотіли б отримати, перш ніж між двома країнами станеться розкол.

Він можливий, якщо Україна вирішить вийти з мирних переговорів. Я думаю, що українці дещо тягнуть час, бо розуміють, що ця угода нічого не дасть Україні,

– сказав Тімоті Еш.

Розкол також залежить від того, як розвиватимуться відносини між Росією та США. Очевидно, що в Америці є багато прихильників України, тому все залежатиме від того, як діятиме Путін. Якщо він продовжить затягувати мирні переговори, то Трампу буде важче дотримуватися своєї політики щодо Росії.

Як Україна, так і Росія намагаються грати з Трампом. Обидві країни не задоволені тим, як йдуть переговори. Можливо, Україна зможе здобути перемогу в боротьбі за вплив на адміністрацію президента США,

– припустив британський економіст.

Зауважимо, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угоду про копалини можуть підписати найближчим часом. Ймовірно, США зменшили оцінку допомоги, яку надавали Україні. Раніше називали цифру 300 мільярдів, у Києві наполягали на 90.