Такое мнение 24 Каналу высказал британский экономист Тимоти Эш, заметив, что сейчас идет борьба за влияние на США. Ведь от Трампа во многом зависит, как будут продвигаться мирные переговоры.

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Возможен ли раскол между Украиной и США

Вероятно, Украина не готова к подписанию соглашения без гарантий безопасности, но не может отказать Соединенным Штатам и администрации Трампа. Ведь есть большой пакет финансовой и военной помощи, который украинцы хотели бы получить, прежде чем между двумя странами произойдет раскол.

Он возможен, если Украина решит выйти из мирных переговоров. Я думаю, что украинцы несколько тянут время, потому что понимают, что это соглашение ничего не даст Украине,

– сказал Тимоти Эш.

Раскол также зависит от того, как будут развиваться отношения между Россией и США. Очевидно, что в Америке есть много сторонников Украины, поэтому все будет зависеть от того, как будет действовать Путин. Если он продолжит затягивать мирные переговоры, то Трампу будет труднее придерживаться своей политики в отношении России.

Как Украина, так и Россия пытаются играть с Трампом. Обе страны не довольны тем, как идут переговоры. Возможно, Украина сможет одержать победу в борьбе за влияние на администрацию президента США,

– предположил британский экономист.

Заметим, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что соглашение об ископаемых могут подписать в ближайшее время. Вероятно, США уменьшили оценку помощи, которую предоставляли Украине. Ранее называли цифру 300 миллиардов, в Киеве настаивали на 90.