Мелоні проти зняття "далекобійних" обмежень для України, – ЗМІ

Нещодавно канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина, США, Франція та Британія зняли обмеження на далекобійність озброєння, яке постачається Україні. Пізніше він уточнив, що це рішення не нове, воно було ухвалене кілька місяців тому.

Під час візиту Зеленського до Берліна канцлер Німеччини ще раз повторив, що для України не буде обмежень у використанні далекобійної зброї, передає 24 Канал.

Дивіться також "Це у межах можливого": Мерц допустив передачу Taurus Україні, але вказав важливий нюанс

Італія стоїть осторонь

Як пише видання Il Fatto Quotidiano, італійський уряд не має наміру скасовувати обмеження щодо дальності дії зброї, яку постачає Україні.

Прем'єрка Джорджія Мелоні ще в червні 2024 року критикувала заяву колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, який висловився на підтримку можливості завдавати ударів по Росії: "Потрібна обережність, не розумію, чому він так говорить", — казала вона тоді. Сьогодні позиція Італії залишається незмінною.

Кожна країна, що постачає зброю Україні, має право самостійно скасовувати обмеження на її використання. Хоча всі 11 пакетів італійської військової допомоги Києву залишаються засекреченими, відомо, що Рим передав, зокрема, батареї ракет Storm Shadow, які потенційно мають велику дальність. Водночас Італія не хоче знімати обмеження на їх використання по території Росії.

Попри наявність обмежень, залишається незрозумілим, хто врешті-решт контролює використання переданої Україною італійської зброї.