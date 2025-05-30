Во время визита Зеленского в Берлин канцлер Германии еще раз повторил, что для Украины не будет ограничений в использовании дальнобойного оружия, передает 24 Канал.

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Италия стоит в стороне

Как пишет издание Il Fatto Quotidiano, итальянское правительство не намерено отменять ограничения по дальности действия оружия, которое поставляет Украине.

Премьер Джорджия Мелони еще в июне 2024 года критиковала заявление бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказался в поддержку возможности наносить удары по России: "Нужна осторожность, не понимаю, почему он так говорит", – говорила она тогда. Сегодня позиция Италии остается неизменной.

Каждая страна, поставляющая оружие Украине, имеет право самостоятельно отменять ограничения на его использование. Хотя все 11 пакетов итальянской военной помощи Киеву остаются засекреченными, известно, что Рим передал, в частности, батареи ракет Storm Shadow, которые потенциально имеют большую дальность. В то же время Италия не хочет снимать ограничения на их использование по территории России.

Несмотря на наличие ограничений, остается непонятным, кто в конце концов контролирует использование переданного Украиной итальянского оружия.