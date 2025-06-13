Далі буде тільки гірше, – Трамп анонсував жорстокіші удари Ізраїлю по Ірану
Ізраїль завдав серію авіаударів по Ірану 13 червня. Президент США Дональд Трамп анонсував ще жорстокіші удари.
Він зауважив, що давав іранцям багато шансів укласти угоду і наполегливо просив "просто зробили це". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Трампа у Truth Social.
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Наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими, – Трамп
Трамп написав, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду.
"Я казав їм найрішучішими словами: "Просто зробіть це", але як би вони не старалися, як би близько не підходили, вони просто не могли цього зробити. Я сказав їм, що це буде набагато гірше, ніж усе, що вони знають, передбачають або що їм казали, що США виробляють найкращу та найсмертоноснішу військову техніку у світі, БЕЗУМОВНО, і що в Ізраїлю її багато, і попереду ще більше – і вони знають, як її використовувати", – написав американський президент.
Він зауважив, що деякі іранські "прихильники жорсткої лінії" говорили жорстко, але вони "всі вже МЕРТВІ".
Буде ще гірше. Вже була велика кількість смертей і руйнувань, але ще є час, щоб покласти край цій різанині, а наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими,
– зазначив Трамп.
Він додав, що Іран повинен укласти угоду і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія.
Більше жодних смертей, жодних руйнувань, ПРОСТО ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ ПІЗНО,
– закликав президент США.
До слова, Іран відмовився від участі у шостому раунді ядерних переговорів зі США в Омані, запланованому на 15 червня, через ізраїльську атаку. Американська влада поки не коментувала цю заяву.