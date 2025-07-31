Президент Нікарагуа Даніель Ортега надіслав листа російському президенту Володимиру Путіну, у якому визнав окуповані українські території частиною Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву газету El 19 digital. Відповідний лист, згідно з оприлюдненою інформацією, надіслали у середу, 30 липня.

Дивіться також Нові докази від ГУР: як Росія викрадає українських дітей на окупованих територіях

Що Ортега написав Путіну?

Президент Нікарагуа цинічно назвав жорстоку війну, яку Росія веде проти України, "героїчною битвою", яка, за його словами, спрямована проти "українського неонацизму, який підтримується НАТО".

Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини території Російської Федерації,

– ідеться у листі.

Ба більше, Даніель Ортега висловив упевненість у перемозі Росії над "силами зла, проти гегемонічних держав (держав, які мають вплив та владу над іншими країнами – 24 Канал), а також "проти фашизму".

Цікаво, що ще у 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні, він дозволив введення на територію своєї країни іноземних військових, кораблів та літаків. Серед усіх країн він чомусь виділив Росію.