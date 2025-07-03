Данія чинитиме "максимальний тиск" на Угорщину, яка блокує вступ України до ЄС

У вівторок, 1 липня, Данія розпочала своє 6-місячне головування у Раді Європейського Союзу. Протягом цього часу країна чинитиме "максимальний тиск" на Угорщину задля відновлення заблокованого Будапештом процесу вступу України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv. Видання цитує данську міністерку у справах Європи Марі Б'єрре.

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Данія обіцяє тиснути на Угорщину

Посадовиця наголосила, що її країна чинитиме "максимальний тиск" на Угорщину, аби та зняла свої застереження.

І ми готові зробити все можливе, як на політичному, так і на практичному рівні, щоб просунутися вперед у відносинах з Україною, а також з Молдовою та країнами Західних Балкан,

– сказала Б'єрре.

Окрім того, міністерка підкреслила, що Копенгаген "працює над пошуком рішень" щодо Угорщини, які включатимуть додаткове слухання за процедурою статті 7.

Це може позбавити Угорщину права голосу в ЄС через серйозні порушення принципів союзу. Однак процес навряд дасть результати, оскільки вимагає підтримки інших 26 держав-членів.

Нагадаємо, у четвер, 3 липня, Володимир Зеленський прибув із візитом у Данію. Він привітав країну з початком головування в Раді ЄС і висловив сподівання, що наступне півріччя стане "періодом важливих рішень".