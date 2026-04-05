Що може спонукати Трампа заборонити поставки зброї до України і до чого це призведе

Якщо США затягнуть операцію на Близькому Сході, то перестануть бути надійним партнером для України і Європи, що дестабілізує світовий порядок. Водночас це може призвести до перегляду існуючих світових союзів і утворенню нових.

Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що зміни світового порядку вже спонукали Європу більше покладатися на власні сили.

Чи загрожує Україні дефіцит ракет для ППО?

Президент Зеленський підкреслив необхідність готуватися до можливого припинення постачання американської зброї, але запевнив, що наразі сигналів щодо цього не було. За його словами, є також ризики того, що ракети до ППО можуть просто закінчитися, а США можуть відмовитися постачати Україні озброєння навіть за гроші.

Усі подальші події будуть залежати від тривалості операції на Близькому Сході. Якщо вона закінчиться швидко і Трамп із неї вийде – це один сценарій. Якщо ж операція затягнеться і переросте в наземну, то це може тривати місяцями, а можливо, й роками. У разі такого розвитку подій ризики, про які говорив президент, стосуватимуться не лише України, а й усієї Європи,

– сказав Лісний.

Політолог вважає, що затягнення конфлікту призведе до перегляду світопорядку. Це може негативно вплинути на цивілізований світ, але стати позитивним для країн, що входять до "осі зла". Якщо операція закінчиться швидко, то економічні наслідки будуть, проте не такі загрозливі для постачання зброї. Тому Україна та Європа повинні готуватися до будь-яких сценаріїв.

"Майбутнє може бути за мікросоюзами та регіональними альянсами. Будь-яке потрясіння, якщо воно не знищує людство, змушує переформатуватися та самостійно реагувати на загрози, замість чекати на когось. Європа довго вважала, що США стоять за її спиною. Тепер все змінилося", – пояснив Лісний.

Зверніть увагу! Зеленський заявив, що Україна формує довгострокові партнерства з державами у сфері експорту озброєння на наступне десятиліття, що дозволяє поповнювати бюджет. Президент зазначив, що планує укласти щонайменше 10 контрактів.

