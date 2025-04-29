У Конгресі США ініціювали імпічмент проти президента Трампа за 7 статтями

Політика Дональда Трампа дедалі більше викликає обурення і роздратування в американських законодаців. Демократ Шрі Танедар звинувачує президента у тиранічному перевищенні повноважень і готує для нього імпічмент.

28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар повідомив, що подав до Палати представників США сім статтей про імпічмент президента Дональда Трампа, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

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Що відомо

Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію,

– йдеться у дописі Танедара.

Танедар заявив, що Трамп "нездатний виконувати обов'язки президента і становить пряму та очевидну загрозу для конституції нашої країни та нашої демократії".

"Ми не можемо чекати, поки буде завдано ще більше шкоди. Конгрес повинен діяти", – додав він.

У сімох статтях імпічменту Трампа звинувачують у перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, узурпації влади, хабарництві та корупції. Серед інших обвинувачень – агресивна тарифна політика Трампа, тиск на журналістів, порушення прав свободи слова, незаконний збір особистої інформації громадян.

Видання зазначає, що ймовірність просування цієї ініціативи імпічменту нульова, особливо з огляду на те, що Республіканська партія контролює як Палату представників, так і Сенат.

Теоретично Танедар може змусити Палату голосувати за імпічмент, але він не повідомляв, чи має намір це робити.

Лідер меншості в Палаті представників демократ Гакім Джеффріс заявив на пресконференції в понеділок, що ще не ознайомився зі статтями імпічменту проти Трампа, поданими Танедаром.

Це перша цього року спроба демократа з Палати представників оголосити імпічмент президенту або члену його адміністрації – хоча, майже напевно, не остання.

Раніше конгресмен Ел Грін, демократ від штату Техас, також казав, що планує висунути статті імпічменту. Конгресвумен Ільхан Омар, демократка від Міннесота теж приватно пропонувала оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсетху, раднику з національної безпеки Майку Волтцу та директорці національної розвідки Талсі Ґаббард через скандал, відомий як Signalgate.