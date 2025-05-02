Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп раптово оголосив, що Штати тепер святкуватимуть перемоги в обох світових війнах. Він запевнив, що Америка зробила для цього більше, аніж інші країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social.

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Що відомо про "американський" День перемоги

Дональд Трамп зауважив, що багато американських союзників і друзів відзначають 8 травня як День Перемоги. Проте він переконаний, що саме Америка зробили для перемоги у Другій світовій війні більше, ніж будь-яка інша країна – незрівнянно більше.

У зв'язку з цим президент США оголосив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – Днем перемоги у Першій світовій.

Ми перемогли в обох війнах, ніхто навіть не наблизився до нас за силою, відвагою і військовою майстерністю, але ми більше нічого не святкуємо – бо в нас більше немає лідерів, які вміють це робити!

– вказав Трамп.

Американський президент додав, що настав час знову почати святкувати американські перемоги.

Зазначимо, що більшість країн Європи, в тому числі й Україна, відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня. Водночас СРСР, а нині Росія, святкує День перемоги 9 травня. Причиною є те, що капітуляцію Німеччини підписали пізно ввечері 8 травня 1945 року за центральноєвропейським часом – коли в Москві вже було після опівночі.