У Трампа пропонують зупинити членські внески до НАТО та ООН, – Washington post

Адміністрація Трампа запропонувала скоротити бюджет Державного департаменту США. Це передбачає повне припинення фінансування ООН, НАТО та 20 інших організацій.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на внутрішній документ, який розглянули в The Washington Post.

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Що відомо про можливе скорочення бюджету Держдепу США

У виданні зазначили, що у внутрішньому документі йдеться про скорочення бюджету Державного департаменту США майже на половину. Це включає фінансування міжнародних організацій, гуманітарної допомоги та охорони здоров'я.

Документ передбачає зміну бюджету на 28,4 мільярда доларів на всю діяльність Держдепу США та проєкту агентства USAID. Це означає зниження на 27 мільярдів доларів або на 48 відсотків порівняно з бюджетом, затвердженим Конгресом на 2025 рік.

Відповідно до запропонованого скорочення, сума гуманітарної допомоги зменшиться на 54 відсотки, а фінансування охорони здоров'я на 55 відсотків. Також буде різке скорочення підтримки міжнародних організацій.

Наприклад, фінансування ООН, НАТО та інших 20 організацій буде припинено, відповідно до пропозиції Білого дому. Запропонований бюджет залишається предметом обговорень в адміністрації Дональда Трампа.

У виданні наголосили, що є сумніви щодо того, чи схвалять документ в Конгресі. Враховуючи те, що в Сполучених Штатах ширяться протестні настрої проти агресивної політики президента.

Держдеп не відповів на запит про коментар. Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо готує власний план скорочення бюджету. Він передбачає звільнення десятків тисяч співробітників департаменту та закриття численних консульств і установ США.

Пропозиції щодо скорочення фінансування є однією зі спроб Трампа переорієнтувати відносини США зі світом. Вашингтон намагається відмовитися від своєї історії членства в міжнародних організаціях,

– зазначили у виданні.

Йдеться також про повне припинення фінансування миротворчих місій. У Білому домі це пояснили "нещодавнім провалом місій" без надання подробиць.

Документ, датований 10 квітня, вже підписали директор відділу бюджету та планування Державного департаменту Дуглас Піткін та Пітер Морокко, якого звільнили з посади директора з питань зовнішньої допомоги.

Очікується, що держсекретар США Марко Рубіо дасть відповідь та запропонує зміни щодо пропозиції до вівторка.

Нагадаємо, що у середу, 9 квітня, стало відомо, що Трамп відновив частину скасованої допомоги. Йдеться про припинені програми на суму понад 1,3 мільярда доларів, що охоплювали понад десять країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією. Рішення ухвалили під тиском з боку Конгресу США та самої адміністрації.