Це послання, – полковник США у відставці про загрозливий намір Росії щодо Польщі

Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула назвав диверсію на залізниці станом передвоєнної ситуації, підкресливши, що противник почав готуватися до війни.

Полковник США у відставці Джон Світ сказав 24 Каналу, що Росія через атаки дронів та диверсії по всій Європі сигналізує, що вона не зупиниться.

Дивіться також: Після підриву залізниці Польща закриває останнє консульство Росії

Чому Росія погрожує Польщі диверсіями?

Росія демонструє готовність розширити агресивні дії та намагається залякати Польщу.

Важливо! У Польщі офіційно підтвердили диверсію на залізничному напрямку Варшава – Люблін: вибух пошкодив колії та порушив рух, що використовується для транспортування допомоги Україні.

"Це послання Польщі, щоб вона відступила", – сказав Світ.

Проте з офіційних заяв стає зрозуміло, що Польща не збирається відступати.

Людина, яка найбільше боїться Польщі – президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він боїться, що його дії – надання території для запуску ракет і вторгнення в Україну – повернуться бумерангом. Якщо Росія програє в Україні, наступною впаде Білорусь,

– зазначив Світ.

Що ще відомо про російські диверсії в Європі?