Це послання, – полковник США у відставці про загрозливий намір Росії щодо Польщі
- Начальник Генштабу Польщі назвав диверсію на залізниці станом передвоєнної ситуації.
- Росія через атаки дронів та диверсії сигналізує про намір не зупинятися, намагаючись залякати Польщу.
Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула назвав диверсію на залізниці станом передвоєнної ситуації, підкресливши, що противник почав готуватися до війни.
Полковник США у відставці Джон Світ сказав 24 Каналу, що Росія через атаки дронів та диверсії по всій Європі сигналізує, що вона не зупиниться.
Чому Росія погрожує Польщі диверсіями?
Росія демонструє готовність розширити агресивні дії та намагається залякати Польщу.
Важливо! У Польщі офіційно підтвердили диверсію на залізничному напрямку Варшава – Люблін: вибух пошкодив колії та порушив рух, що використовується для транспортування допомоги Україні.
"Це послання Польщі, щоб вона відступила", – сказав Світ.
Проте з офіційних заяв стає зрозуміло, що Польща не збирається відступати.
Людина, яка найбільше боїться Польщі – президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він боїться, що його дії – надання території для запуску ракет і вторгнення в Україну – повернуться бумерангом. Якщо Росія програє в Україні, наступною впаде Білорусь,
– зазначив Світ.
Що ще відомо про російські диверсії в Європі?
- Литва зафіксувала масовий запуск метеозондів із Білорусі, через що довелося закрити аеропорт Вільнюса та скасувати 18 рейсів. Аналогічні повітряні кулі виявили й в повітряному просторі Латвії.
- У Польщі зафіксували три випадки саботажу на залізничній лінії, яка постачає допомогу Україні. Речник міністра безпеки країни повідомив, що за цими диверсіями стоїть російська розвідка.